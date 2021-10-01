Красиві листівки і привітання першій вчительці

День вчителя в Україні випадає на неділю, 3 жовтня

День вчителя в 2021 році припадає на 3 жовтня, так як це професійне свято щорічно відзначається в першу неділю другого осіннього місяця. Тому не забудьте привітати ваших перших вчительок чи вчителів, які заслуговують на теплі слова. Надішліть їм щирі побажання зі святом!

Раніше "Телеграф" писав, що подарувати викладачеві на День вчителя.

"Телеграф" підготував добірку красивих вітальних листівок і картинок зі святом, які порадують ваших перших викладачів, які вказали вам шлях в життя.

Листівки для викладачів

Листівки для викладачів

Листівки для викладачів

Листівки для викладачів

Листівки для викладачів

Листівки для викладачів

Листівки для викладачів

Також "Телеграф" пропонує кращі вітання і побажання у віршах і листівках з Днем вчителя українською мовою.