З Днем вчителя 2021! Красиві привітання, листівки і картинки
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Привітання до Дня вчителя, який щорічно відзначається в першу неділю жовтня
Цієї неділі, 3 жовтня, всі українські педагоги святкують своє професійне свято. Оскільки це вихідний день, то відзначають День вчителя напередодні в п’ятницю або в понеділок.
Свято в Україні та міжнародний День вчителя по датах не збігаються. Так, в світі він щорічно відзначається 5 жовтня.
На честь цієї події школярі готують креативні привітання, дарують квіти і подарунки. А ось старше покоління згадує про своїх перших вчительок (або вчителів), які дали їм основу для вивчення більш складних предметів.
Привітайте своїх учителів з їхнім професійним святом барвистими листівками, які "Телеграф" підготував спеціально до цього дня.
Красиві листівки українською мовою ви можете знайти в матеріалі "Телеграфа".
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