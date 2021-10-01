З Днем вчителя 2021! Красиві привітання, листівки і картинки

Привітання до Дня вчителя, який щорічно відзначається в першу неділю жовтня

Цієї неділі, 3 жовтня, всі українські педагоги святкують своє професійне свято. Оскільки це вихідний день, то відзначають День вчителя напередодні в п’ятницю або в понеділок.

Свято в Україні та міжнародний День вчителя по датах не збігаються. Так, в світі він щорічно відзначається 5 жовтня.

На честь цієї події школярі готують креативні привітання, дарують квіти і подарунки. А ось старше покоління згадує про своїх перших вчительок (або вчителів), які дали їм основу для вивчення більш складних предметів.

Привітайте своїх учителів з їхнім професійним святом барвистими листівками, які "Телеграф" підготував спеціально до цього дня.

Листівки з Днем вчителя

Листівки з Днем вчителя

Листівки з Днем вчителя

Листівки з Днем вчителя

Листівки з Днем вчителя

Листівки з Днем вчителя

Листівки з Днем вчителя

Красиві листівки українською мовою ви можете знайти в матеріалі "Телеграфа".