Привітання з іменинами Ірини: вірші, листівки і картинки

1 жовтня свої іменини відзначають Ірини

У п’ятницю, 1 жовтня, в православній церкві відзначається пам’ять Ірини Єгипетської, яка постраждала за свою віру, борючись з язичниками під час гонінь християн за правління римського імператора Аврелія.

Ім’я Ірина в перекладі з давньогрецької означає "мир", "спокій".

Ірина дуже самостійна, любить сама приймати рішення і дуже рідко просить допомоги у близьких людей. Носительки цього імені завжди життєрадісні, усміхнені, активні. У той же час вони дуже розкуті і рідко бувають сором’язливі. Такі жінки більше тягнуться до чоловічого колективу, ніж до жіночого, в якому їм стає нудно. З них завжди виходять чудові господині і матері.

"Телеграф" підібрав гарні привітання у віршах і листівках з Днем ангела Ірини для того, щоб ви змогли привітати знайому володарку цього імені.

Листівки з Днем ангела Ірини

Найкращі вітання з днем ангела Іри, Здоровʼячка, радості, щастя без міри, Хай доля завжди тобі усміхається, Усе, що задумала, завжди збувається!

Листівки з Днем ангела Ірини

Гарної такої днини, Іменини у Ірини. Прийми ти від мене вітання, Хай збудуться твої бажання. В житті бажаю лиш радіти, Й ніколи тобі не хворіти. Хай доля привітно дивує, Любов і щастя дарує. Бажаю друзів вірних тобі, Щоб допомогли у біді. Хай твій ангел тебе оберігає, Всяке лихо, що йде, відганяє.

Листівки з Днем ангела Ірини

День Ангела сьогодні твій, У нашої рідної Ірини! Нехай він несе тобі спокій, І радості без міри. Нехай дні без зайвої суєти Йдуть, несучи вдачу! Щоб з кожним днем ставала ти Прекраснішою і багатшою!

Листівки з Днем ангела Ірини

Люба Ірусю! З днем Ангела, сонце! Нехай прочиниться в щастя віконце, Нехай краса твоя надалі розквітає, Нехай ангели в житті тебе охороняють, Завжди залишайся такою ж прекрасною — Веселій, усміхненою, сонячно-ясною, Нехай цей вірш тобі радість несе, Безхмарним буде завжди небосхил!

Листівки з Днем ангела Ірини

Вітаю з іменинами Ірини, Бажаю хай здійсняться твої мрії, Чого не вистачає – хай прибуде, Нехай в житті усе, що треба, буде! У домі хай поселиться достаток, Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок, Хай буде добра доля та кохання, Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

Нагадаємо, що 3 жовтня своє професійне свято в Україні відзначають вчителі. У цьому матеріалі ви знайдете кращі вітальні листівки з Днем вчителя.