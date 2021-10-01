Привітання з іменинами Ірини: вірші, листівки і картинки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 29
1 жовтня свої іменини відзначають Ірини
У п’ятницю, 1 жовтня, в православній церкві відзначається пам’ять Ірини Єгипетської, яка постраждала за свою віру, борючись з язичниками під час гонінь християн за правління римського імператора Аврелія.
Ім’я Ірина в перекладі з давньогрецької означає "мир", "спокій".
Ірина дуже самостійна, любить сама приймати рішення і дуже рідко просить допомоги у близьких людей. Носительки цього імені завжди життєрадісні, усміхнені, активні. У той же час вони дуже розкуті і рідко бувають сором’язливі. Такі жінки більше тягнуться до чоловічого колективу, ніж до жіночого, в якому їм стає нудно. З них завжди виходять чудові господині і матері.
"Телеграф" підібрав гарні привітання у віршах і листівках з Днем ангела Ірини для того, щоб ви змогли привітати знайому володарку цього імені.
Найкращі вітання з днем ангела Іри,
Здоровʼячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
Гарної такої днини,
Іменини у Ірини.
Прийми ти від мене вітання,
Хай збудуться твої бажання.
В житті бажаю лиш радіти,
Й ніколи тобі не хворіти.
Хай доля привітно дивує,
Любов і щастя дарує.
Бажаю друзів вірних тобі,
Щоб допомогли у біді.
Хай твій ангел тебе оберігає,
Всяке лихо, що йде, відганяє.
День Ангела сьогодні твій,
У нашої рідної Ірини!
Нехай він несе тобі спокій,
І радості без міри.
Нехай дні без зайвої суєти
Йдуть, несучи вдачу!
Щоб з кожним днем ставала ти
Прекраснішою і багатшою!
Люба Ірусю! З днем Ангела, сонце!
Нехай прочиниться в щастя віконце,
Нехай краса твоя надалі розквітає,
Нехай ангели в житті тебе охороняють,
Завжди залишайся такою ж прекрасною —
Веселій, усміхненою, сонячно-ясною,
Нехай цей вірш тобі радість несе,
Безхмарним буде завжди небосхил!
Вітаю з іменинами Ірини,
Бажаю хай здійсняться твої мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
Нагадаємо, що 3 жовтня своє професійне свято в Україні відзначають вчителі. У цьому матеріалі ви знайдете кращі вітальні листівки з Днем вчителя.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-