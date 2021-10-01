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Привітання з іменинами Ірини: вірші, листівки і картинки

Автор
Тетяна Кармазіна
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Листівки з Днем ангела Ірини
Листівки з Днем ангела Ірини

1 жовтня свої іменини відзначають Ірини

У п’ятницю, 1 жовтня, в православній церкві відзначається пам’ять Ірини Єгипетської, яка постраждала за свою віру, борючись з язичниками під час гонінь християн за правління римського імператора Аврелія.

Ім’я Ірина в перекладі з давньогрецької означає "мир", "спокій".

Ірина дуже самостійна, любить сама приймати рішення і дуже рідко просить допомоги у близьких людей. Носительки цього імені завжди життєрадісні, усміхнені, активні. У той же час вони дуже розкуті і рідко бувають сором’язливі. Такі жінки більше тягнуться до чоловічого колективу, ніж до жіночого, в якому їм стає нудно. З них завжди виходять чудові господині і матері.

"Телеграф" підібрав гарні привітання у віршах і листівках з Днем ангела Ірини для того, щоб ви змогли привітати знайому володарку цього імені.

Листівки з Днем ангела Ірини
Листівки з Днем ангела Ірини

Найкращі вітання з днем ангела Іри,

Здоровʼячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

Листівки з Днем ангела Ірини
Листівки з Днем ангела Ірини

Гарної такої днини,

Іменини у Ірини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

В житті бажаю лиш радіти,

Й ніколи тобі не хворіти.

Хай доля привітно дивує,

Любов і щастя дарує.

Бажаю друзів вірних тобі,

Щоб допомогли у біді.

Хай твій ангел тебе оберігає,

Всяке лихо, що йде, відганяє.

Листівки з Днем ангела Ірини
Листівки з Днем ангела Ірини

День Ангела сьогодні твій,

У нашої рідної Ірини!

Нехай він несе тобі спокій,

І радості без міри.

Нехай дні без зайвої суєти

Йдуть, несучи вдачу!

Щоб з кожним днем ставала ти

Прекраснішою і багатшою!

Листівки з Днем ангела Ірини
Листівки з Днем ангела Ірини

Люба Ірусю! З днем Ангела, сонце!

Нехай прочиниться в щастя віконце,

Нехай краса твоя надалі розквітає,

Нехай ангели в житті тебе охороняють,

Завжди залишайся такою ж прекрасною —

Веселій, усміхненою, сонячно-ясною,

Нехай цей вірш тобі радість несе,

Безхмарним буде завжди небосхил!

Листівки з Днем ангела Ірини
Листівки з Днем ангела Ірини

Вітаю з іменинами Ірини,

Бажаю хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

Нагадаємо, що 3 жовтня своє професійне свято в Україні відзначають вчителі. У цьому матеріалі ви знайдете кращі вітальні листівки з Днем вчителя.

Теги:
#Поздоровлення #Листівки #Іменини
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