Привітання з Днем вчителя в яскравих листівках і картинках

В Україні День вчителя відзначається в першу неділю жовтня

У цю неділю українські педагоги святкують своє професійне свято — День вчителя. У 2021 році він випав на 3 жовтня.

У це свято учні та їх батьки вітають улюблених викладачів, а ще — роблять для них оригінальні подарунки, зокрема своїми руками. Також можна привітати вчителя забавним віршем, листівкою, або подарувати більш лаконічні вітальні листівки.

"Телеграф" вітає вчителів з їх професійним святом! Порадуйте своїх викладачів з їх днем цими красивими листівками.

Листівки з Днем вчителя

Листівки з Днем вчителя

Листівки з Днем вчителя

Листівки з Днем вчителя

Листівки з Днем вчителя

Листівки з Днем вчителя

Листівки з Днем вчителя

Також 3 жовтня в світі відзначається День грибника. Красиві листівки і картинки до свята ви знайдете в матеріалі "Телеграфа" по посиланню нижче.