Рус

Привітання з Днем вчителя в яскравих листівках і картинках

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
10
Привітання з Днем вчителя — листівки
Привітання з Днем вчителя — листівки

В Україні День вчителя відзначається в першу неділю жовтня

У цю неділю українські педагоги святкують своє професійне свято — День вчителя. У 2021 році він випав на 3 жовтня.

У це свято учні та їх батьки вітають улюблених викладачів, а ще — роблять для них оригінальні подарунки, зокрема своїми руками. Також можна привітати вчителя забавним віршем, листівкою, або подарувати більш лаконічні вітальні листівки.

"Телеграф" вітає вчителів з їх професійним святом! Порадуйте своїх викладачів з їх днем цими красивими листівками.

Листівки з Днем вчителя
Листівки з Днем вчителя
Листівки з Днем вчителя
Листівки з Днем вчителя
Листівки з Днем вчителя
Листівки з Днем вчителя
Листівки з Днем вчителя
Листівки з Днем вчителя
Листівки з Днем вчителя
Листівки з Днем вчителя
Листівки з Днем вчителя
Листівки з Днем вчителя
Листівки з Днем вчителя
Листівки з Днем вчителя

Також 3 жовтня в світі відзначається День грибника. Красиві листівки і картинки до свята ви знайдете в матеріалі "Телеграфа" по посиланню нижче.

Теги:
#День учителя #Поздоровлення #Свята #Картинки #Листівки
"Слуга народу"
Україна
Депутатів напоїли і брали змором: джерела розповіли, навіщо насправді "слуг" зібрали в Трускавці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Слуга народу"
Депутатів напоїли і брали змором: джерела розповіли, навіщо насправді "слуг" зібрали в Трускавці
Дата публікації
Категорія
Газопровід
Постраждає "Газпром": в Росії розповіли про підводні камені транзиту газу до Угорщини в обхід України
Дата публікації
Категорія
Маргарита Шол і Тетяна Грищенко
Депутатки від "Слуги народу" проміняли Зеленського на келих вина (відео)
Дата публікації
Категорія
Спікер ВР Дмитро Разумков
"Слуги" зібрали підписи за відставку Разумкова
Дата публікації
Категорія
Ірина Венедіктова
"Це нормально, я радію": Венедіктова прокоментувала чутки про можливу відставку (ексклюзивне відео)