Міжнародний день дівчаток: привітання в картинках і листівках

Дата, яка покликана звернути увагу на проблеми, з якими стикаються діти жіночої статі

У понеділок, 11 жовтня, окрім Харитонова дня також відзначається ще одне свято — Міжнародний день дівчаток (International Day of the Girl Child). Це важлива дата для дівчаток з усього світу, покликана звернути увагу на соціальні проблеми і нерівність, з якими стикаються маленькі представниці прекрасної статі.

Міжнародний день дівчаток був ініційований Канадою на Генеральній Асамблеї ООН. Варто відзначити, що свято дуже молоде і вперше його стали відзначати в 2012 році. У цей день влаштовуються тематичні акції, зустрічі та інші заходи, покликані підкреслити необхідність дотримання всіх соціальних прав дівчаток.

"Телеграф" публікує до цього особливому свята добірку барвистих привітань і листівок.

Листівки з Міжнародним днем дівчаток

Листівки з Міжнародним днем дівчаток

Листівки з Міжнародним днем дівчаток

Листівки з Міжнародним днем дівчаток

Листівки з Міжнародним днем дівчаток

Крім цього, в цей день ви можете побажати близьким людям доброго ранку. Красиві листівки і картинки з цими побажаннями ви знайдете в матеріалі "Телеграфа".