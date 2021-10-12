День захисника України 2021: красиві привітання в картинках і листівках
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Вперше свято День захисника України відзначався під особливим гаслом — "Сила непокірних".
Щорічно, 14 жовтня, в великий церковне свято Покрова Пресвятої Богородиці, в Україні відзначається ще одне не менш важливе свято — День захисника, яке влітку 2021 року було перейменовано в День захисників і захисниць України.
Відзначимо, що свято досить "молоде": у 2014 президент України Петро Порошенко переніс дату святкування з 23 лютого на 14 жовтня. А у 2015 році цей день став офіційним вихідним, а це значить, що українці отримають додатковий день вдома.
Дата святкування Дня захисника також обрана не випадково. 14 жовтня відзначається День українського козацтва та день заснування Української повстанської армії (УПА).
"Телеграф" дякує і вітає всіх, хто стоїть на сторожі кордонів і суверенітету України, і бажає їм всього найкращого.
Привітання в картинках:
Привітання у віршах і прозі:
Зі святом державним тебе я вітаю!
Відваги й наснаги тобі я бажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Більше життєвих і світлих надій!
***
Мужність, честь, сила і відвага — тільки кращі з кращих взяли присягу в лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо Вам спокійного мирного неба над головою i щасливого особистого життя.
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Сьогодні Україна святкує славне свято,
Це свято — чоловіче, твоє це свято, брате!
Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину
Родину захищати і рідну Україну!
Хай мир панує завжди і спокій навкруги,
Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,
Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,
Покровом Божа Матір тебе хай огортає!
***
Ми славу співаєм Героям країни,
Воїнам світла — Захисникам України,
Що мужньо боронять нас Від супостата,
Ні танком ні градом Вас не залякати.
Всім тим що життя Не шкодують віддати –
Низький вам уклін, І велика подяка!
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Вітаю всіх захисників України з їхнім святом. Поки є герої, що захищають мирне майбутнє наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов’язково переможемо. Молимось за вас, воїни України!
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У такий знаменний день вітаємо всіх, хто стоїть на захисті кордонів нашої Батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі й хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя — яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам Вітчизни, слава Україні!
Раніше, "Телеграф" писав, які розважальні події готуються в Україні з нагоди свята Дня захисника.
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