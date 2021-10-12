День захисника України 2021: красиві привітання в картинках і листівках

Вперше свято День захисника України відзначався під особливим гаслом — "Сила непокірних".

Щорічно, 14 жовтня, в великий церковне свято Покрова Пресвятої Богородиці, в Україні відзначається ще одне не менш важливе свято — День захисника, яке влітку 2021 року було перейменовано в День захисників і захисниць України.

Відзначимо, що свято досить "молоде": у 2014 президент України Петро Порошенко переніс дату святкування з 23 лютого на 14 жовтня. А у 2015 році цей день став офіційним вихідним, а це значить, що українці отримають додатковий день вдома.

Дата святкування Дня захисника також обрана не випадково. 14 жовтня відзначається День українського козацтва та день заснування Української повстанської армії (УПА).

"Телеграф" дякує і вітає всіх, хто стоїть на сторожі кордонів і суверенітету України, і бажає їм всього найкращого.

Привітання в картинках:

Привітання з Днем захисника и захисниці України

Привітання з Днем захисника и захисниці України

Привітання з Днем захисника и захисниці України

Привітання з Днем захисника и захисниці України

Привітання з Днем захисника и захисниці України

Привітання з Днем захисника и захисниці України

Привітання з Днем захисника и захисниці України

Привітання з Днем захисника и захисниці України

Привітання з Днем захисника и захисниці України

Привітання з Днем захисника и захисниці України

Привітання у віршах і прозі:

Зі святом державним тебе я вітаю!

Відваги й наснаги тобі я бажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Більше життєвих і світлих надій!

***

Мужність, честь, сила і відвага — тільки кращі з кращих взяли присягу в лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо Вам спокійного мирного неба над головою i щасливого особистого життя.

***

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято — чоловіче, твоє це свято, брате!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Родину захищати і рідну Україну!

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

***

Ми славу співаєм Героям країни,

Воїнам світла — Захисникам України,

Що мужньо боронять нас Від супостата,

Ні танком ні градом Вас не залякати.

Всім тим що життя Не шкодують віддати –

Низький вам уклін, І велика подяка!

***

Вітаю всіх захисників України з їхнім святом. Поки є герої, що захищають мирне майбутнє наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов’язково переможемо. Молимось за вас, воїни України!

***

У такий знаменний день вітаємо всіх, хто стоїть на захисті кордонів нашої Батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі й хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя — яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам Вітчизни, слава Україні!

Раніше, "Телеграф" писав, які розважальні події готуються в Україні з нагоди свята Дня захисника.