Покров Пресвятої Богородиці: красиві привітання, листівки і картинки зі святом

Покров Пресвятої Богородиці має особливе місце в християнській традиції.

У четвер, 14 жовтня, православна і католицька церкви щорічно відзначають головне осіннє свято — Покрову Пресвятої Богородиці. Дата свята неперехідна, тому відзначається в один і той же день. Також, в цей день в Україні відзначається День захисника і захисниці і День українського козацтва.

Нагадаємо, що на свято Покрову існують свої заборони. Наприклад, не можна виконувати важку домашню роботу, зловживати алкоголем і лихословити.

"Телеграф" зібрав найкращі привітання та побажання у віршах і листівках з днем Покрова Пресвятої Богородиці, щоб ви могли привітати своїх рідних, близьких, друзів і знайомих.

Привітання в картинках:

Привітання з Покровом Пресвятої Богородиці

Привітання з Покровом Пресвятої Богородиці

Привітання з Покровом Пресвятої Богородиці

Привітання з Покровом Пресвятої Богородиці

Привітання з Покровом Пресвятої Богородиці

Привітання з Покровом Пресвятої Богородиці

Привітання з Покровом Пресвятої Богородиці

Привітання з Покровом Пресвятої Богородиці

Привітання з Покровом Пресвятої Богородиці

Привітання у віршах і прозі:

Настав довгоочікуваний світле свято Покрову Пресвятої Богородиці. Нехай Покров День принесе чистоту і надію в ваш дім! Бажаю сховатися від бур і негод під Божим покровом. Бажаю жити праведно і щасливо! Бажаю доброти в серцях і віри в душі. Бажаю добробуту в родині і миру в домі!

***

Вітаю з Покровом святої Богородиці,

Нехай не відати тобі ні печалі, ні бід,

Нехай все те, про що просиш, прийде і виповниться,

Нехай добром і любовʼю твоє життя наповниться,

І ти щаслива будеш сто зим і сто літ.

***

В день Покрови бажаю сердечно,

Щоб ти був щасливий безмежно.

Нехай Богородиця від бід вкриє

І на краще долю твою влаштує.

На все нехай буде Божа воля,

Щасливою буде твоя доля!

***

Вітаю з Покровом Пресвятої Богородиці і від душі бажаю щасливого ​​довгого благодатного життя під покровом Пресвятої Діви. Нехай кожен день дарує тільки світлі думки і добрі справи, нехай Богородиця пошле тобі і всій родині здоровʼя міцного, достатку, ладу і миру!

***

У Покрову Богородиці Святої

Хай щастя буде з тобою!

Радість, мир, здоров’я

І благодать з любов’ю!

***

В Покров Пресвятої Богородиці від щирого серця бажаю жити під покровом миру і щастя, зустрічати кожен день з добротою душі і любов’ю серця!

Раніше "Телеграф" дізнався у військового священника, протоієрея Дмитра Поворотного, що важливо зробити на Покрова, щоб знайти підтримку у Богородиці.