Покров Пресвятої Богородиці: красиві привітання, листівки і картинки зі святом
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 84
Покров Пресвятої Богородиці має особливе місце в християнській традиції.
У четвер, 14 жовтня, православна і католицька церкви щорічно відзначають головне осіннє свято — Покрову Пресвятої Богородиці. Дата свята неперехідна, тому відзначається в один і той же день. Також, в цей день в Україні відзначається День захисника і захисниці і День українського козацтва.
Нагадаємо, що на свято Покрову існують свої заборони. Наприклад, не можна виконувати важку домашню роботу, зловживати алкоголем і лихословити.
"Телеграф" зібрав найкращі привітання та побажання у віршах і листівках з днем Покрова Пресвятої Богородиці, щоб ви могли привітати своїх рідних, близьких, друзів і знайомих.
Привітання в картинках:
Привітання у віршах і прозі:
Настав довгоочікуваний світле свято Покрову Пресвятої Богородиці. Нехай Покров День принесе чистоту і надію в ваш дім! Бажаю сховатися від бур і негод під Божим покровом. Бажаю жити праведно і щасливо! Бажаю доброти в серцях і віри в душі. Бажаю добробуту в родині і миру в домі!
***
Вітаю з Покровом святої Богородиці,
Нехай не відати тобі ні печалі, ні бід,
Нехай все те, про що просиш, прийде і виповниться,
Нехай добром і любовʼю твоє життя наповниться,
І ти щаслива будеш сто зим і сто літ.
***
В день Покрови бажаю сердечно,
Щоб ти був щасливий безмежно.
Нехай Богородиця від бід вкриє
І на краще долю твою влаштує.
На все нехай буде Божа воля,
Щасливою буде твоя доля!
***
Вітаю з Покровом Пресвятої Богородиці і від душі бажаю щасливого довгого благодатного життя під покровом Пресвятої Діви. Нехай кожен день дарує тільки світлі думки і добрі справи, нехай Богородиця пошле тобі і всій родині здоровʼя міцного, достатку, ладу і миру!
***
У Покрову Богородиці Святої
Хай щастя буде з тобою!
Радість, мир, здоров’я
І благодать з любов’ю!
***
В Покров Пресвятої Богородиці від щирого серця бажаю жити під покровом миру і щастя, зустрічати кожен день з добротою душі і любов’ю серця!
Раніше "Телеграф" дізнався у військового священника, протоієрея Дмитра Поворотного, що важливо зробити на Покрова, щоб знайти підтримку у Богородиці.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-