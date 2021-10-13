Покров Пресвятої Богородиці 2021: красиві привітання своїми словами, вірші і листівки
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Ці красиві слова можуть прийти вам на допомогу, коли потрібно буде привітати когось світлим святом Покровом Пресвятої Богородиці.
У четвер, 14 жовтня, відзначається головне осіннє свято — Покрову Пресвятої Богородиці. Також, в цей день в Україні відзначається День захисника і захисниці і День українського козацтва.
У народі свято вважається моментом настання перших холодів, тому люди намагалися завершити всі сільськогосподарські справи до цього дня.
Також, бажано всією сім’єю піти в храм, поставити свічки, помолитися і попросити Діву Марію про заступництво.
"Телеграф" зібрав найкращі привітання та побажання у віршах і листівках з днем Покрова Пресвятої Богородиці, які можна відправити своїм близьким.
Привітання в картинках
Привітання в прозі і віршах
Нехай в цей великий православне свято всі ваші образи забудуться і підуть туди, звідки вони взялися. Впустіть у своє серце добро і любов, адже на світі навряд чи є що-небудь важливіше. Зі святом!
***
Нехай Божа Матір накриє вас своїм покривалом і вбереже вас від бід і напастей. Бажаю, щоб у вашому домі завжди був затишок, мир і порядок. Щоб у ваших душах завжди була віра, справедливість і любов. Щоб у ваших серцях завжди були лише богоугодні помисли, співчуття. Бажаю добробуту та світла вашим сімʼям. З Покровом Пресвятої Богородиці!
***
На день Покрови чудотворний
Хочу щастя я Вам побажати.
Працювати в радість, плідно,
І ніколи не сумувати.
Нехай Богородиця закриє,
Вас від хвороб і бід.
А все нечисте та погане,
Розтане просто, як весною сніг.
***
Бажаю сховатися від усіх негараздів під Покровом Пресвятої Богородиці, бажаю кожен день життя зустрічати з відмінним здоровʼям, хорошим настроєм, міцною вірою і щасливою надією. Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та бажаю любові, миру, гармонії душі, розуміння близьких і веління серця бути славною людиною!
***
Величезним благодатним щастям
Від Богородиці самої
Прийде сьогодні водночас
День славний – Покрова, святий.
Нехай чудодійний Покров
Вас осяє і заспокоїть,
Подарує щастя і любов,
І життя без смутку влаштує!
***
Вітаю зі світлим святом — Покрови Пресвятої Богородиці! Бажаю кожному світу, міцної віри, непохитного мужності і стійкості в будь-яких ситуаціях. Хай береже, опікується, оберігає і захищає вас Богородиця, відводячи хвацько і скверну від вашого життя!
Дивіться в календарі "Телеграфа", які ще церковні свята відзначаються в жовтні 2021 року.
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