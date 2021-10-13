Покров Пресвятої Богородиці 2021: красиві привітання своїми словами, вірші і листівки

Ці красиві слова можуть прийти вам на допомогу, коли потрібно буде привітати когось світлим святом Покровом Пресвятої Богородиці.

У четвер, 14 жовтня, відзначається головне осіннє свято — Покрову Пресвятої Богородиці. Також, в цей день в Україні відзначається День захисника і захисниці і День українського козацтва.

У народі свято вважається моментом настання перших холодів, тому люди намагалися завершити всі сільськогосподарські справи до цього дня.

Також, бажано всією сім’єю піти в храм, поставити свічки, помолитися і попросити Діву Марію про заступництво.

"Телеграф" зібрав найкращі привітання та побажання у віршах і листівках з днем Покрова Пресвятої Богородиці, які можна відправити своїм близьким.

Привітання в картинках

Покров Пресвятої Богородиці привітання

Покров Пресвятої Богородиці привітання

Покров Пресвятої Богородиці привітання

Покров Пресвятої Богородиці привітання

Покров Пресвятої Богородиці привітання

Покров Пресвятої Богородиці привітання

Покров Пресвятої Богородиці привітання

Покров Пресвятої Богородиці привітання

Привітання в прозі і віршах

Нехай в цей великий православне свято всі ваші образи забудуться і підуть туди, звідки вони взялися. Впустіть у своє серце добро і любов, адже на світі навряд чи є що-небудь важливіше. Зі святом!

***

Нехай Божа Матір накриє вас своїм покривалом і вбереже вас від бід і напастей. Бажаю, щоб у вашому домі завжди був затишок, мир і порядок. Щоб у ваших душах завжди була віра, справедливість і любов. Щоб у ваших серцях завжди були лише богоугодні помисли, співчуття. Бажаю добробуту та світла вашим сімʼям. З Покровом Пресвятої Богородиці!

***

На день Покрови чудотворний

Хочу щастя я Вам побажати.

Працювати в радість, плідно,

І ніколи не сумувати.

Нехай Богородиця закриє,

Вас від хвороб і бід.

А все нечисте та погане,

Розтане просто, як весною сніг.

***

Бажаю сховатися від усіх негараздів під Покровом Пресвятої Богородиці, бажаю кожен день життя зустрічати з відмінним здоровʼям, хорошим настроєм, міцною вірою і щасливою надією. Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та бажаю любові, миру, гармонії душі, розуміння близьких і веління серця бути славною людиною!

***

Величезним благодатним щастям

Від Богородиці самої

Прийде сьогодні водночас

День славний – Покрова, святий.

Нехай чудодійний Покров

Вас осяє і заспокоїть,

Подарує щастя і любов,

І життя без смутку влаштує!

***

Вітаю зі світлим святом — Покрови Пресвятої Богородиці! Бажаю кожному світу, міцної віри, непохитного мужності і стійкості в будь-яких ситуаціях. Хай береже, опікується, оберігає і захищає вас Богородиця, відводячи хвацько і скверну від вашого життя!

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