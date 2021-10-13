День захисників і захисниць України 2021: поздоровлення у віршах, прозі, листівках і картинках

Також, на цей день припадає річниця створення УПА.

Щорічно, 14 жовтня, в великий церковне свято Покрова Пресвятої Богородиці, в Україні відзначається ще один не менш свято — День захисника, який у липні 2021 року перейменували в День захисників і захисниць України.

Свято — молодий. Він був встановлений на зміну радянському "23 лютого" в 2014 році президентом Петром Порошенко. У 2015 році за святом був прикріплений офіційний вихідний.

Читайте також: Категорія Привітання День захисника України 2021: красиві привітання в картинках і листівках Вперше свято День захисника України відзначався під особливим гаслом — "Сила непокірних".

"Телеграф" приєднується до привітань всіх захисників суверенності, незалежності та територіальної цілісності і свободи України, і бажає їм терпіння, сил, здоров’я і мирного неба над головою.

А щоб Ви могли привітати своїх знайомих і родичів з цим святом, ми підготували святкові листівки, картинки і просто красиві слова.

Привітання з Днем захисників і захисниць України в картинках

Привітання з Днем захисників і захисниць України

Привітання з Днем захисників і захисниць України

Привітання з Днем захисників і захисниць України

Привітання з Днем захисників і захисниць України

Привітання з Днем захисників і захисниць України

Привітання з Днем захисників і захисниць України

Привітання з Днем захисників і захисниць України в прозі і віршах

З Днем захисника тебе!

Небо завжди голубе,

Буде хай над головою

І красою степовою

Любувався, щоб завжди

Не стрічав, щоб ти біди.

Був веселим і відважним,

Сильним, мудрим і поважним!

***

Вітаємо вас з Днем захисника України.

Бажаємо вам довголіття, міцного здоровʼя,

щастя, родинного благополуччя.

Нехай щастить вам на всіх перехрестях долі!

***

Героям країни,

Воїнам світла —

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати —

Низький вам уклін,

І велика подяка!

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Вітаю вас із таким патріотичним святом – Днем захисників та захисниць України. Хотілось би, аби в нашій країні був мир, тому сподіваємось на вашу силу та перемогу над усіма негараздами!

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Сьогодні захисники та захисниці нашої України святкують таке прекрасне свято. Дякуємо вам, хлопці та дівчата! З великим задоволенням приєднуюсь до привітань та бажаю успіхів і мудрості, а також, щоб зброю доводилось брати в руки якомога рідше.

Вітаємо Вас із Днем захисника України! Це справжнє свято мужності й самовідданості, свято лицарства і благородства, якими володіють справжні оборонці, визволителі й захисники України, водночас стало уособленим святом усіх чоловіків. Це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність і професіоналізм справі захисту нашої держави.

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З нагоди свята вітаємо усіх, хто носить високе звання захисника України! Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та зичимо міцного здоровʼя, добра, щастя, злагоди Вам та Вашим родинам.

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Вітаю всіх чоловіків і жінок – захисників України. Поки є герої, що захищають мирне майбутне наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов’язково переможемо. Молимось за вас, воїни України.

Нагадаємо, що крім Покрови і Дня захисника, 14 жовтня відзначається ще один український свято — День українського козацтва. "Телеграф" підготував вітальні картинки і листівки і з цим святом.