Покров Пресвятої Богородиці: короткі вітання, картинки і листівки
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У четвер, 14 жовтня, відзначається важній християнське свято — Покрову Пресвятої Богородиці. Також, в цей день в Україні відзначається День захисника і захисниці і День українського козацтва.
У цей день бажано всією сім’єю піти в храм, поставити свічки, помолитися і попросити Діву Марію про заступництво.
"Телеграф" зібрав найкращі привітання та побажання у віршах і листівках з днем Покрова Пресвятої Богородиці, щоб ви могли привітати своїх рідних, близьких, друзів і знайомих. Ці красиві слова можуть прийти вам на допомогу, коли потрібно буде привітати когось світлим святом.
Привітання в картинках
Короткі привітання:
Нехай наша духовна Матір буде завше надійною Порадницею на дорозі до вічності, огортаючи кожну спраглу душу своєю материнською милістю у різних кутках земного світу. З Богородичним святом Вас! Щедрої опіки Пресвятої Діви Марії!
***
Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаю благодаті в житті, любові в серці, гармонії в душі і надійного покриву від всіх негод, бід, образи і злості.
***
Хай Матір Божа вас оберігає,
Від неприємностей застерігає.
Нехай дарує силу й процвітання,
І хай здійсняться всі бажання.
Нехай царює мир й любов в сімʼї,
Щоб поруч вірні друзі лиш були!
***
В день Покрови бажаю сердечно,
Щоб ти був щасливий безмежно.
Нехай Богородиця від бід вкриє
І на краще долю твою влаштує.
На все нехай буде Божа воля,
Щасливою буде твоя доля!
***
В цей світлий святковий день бажаю усім родинного щастя, сімейного затишку, козацького здоров’я, невичерпної енергії і пориву! Зі святом Вас!
Раніше "Телеграф" дізнався у військового священника, протоієрея Дмитра Поворотного, що важливо зробити на Покрова, щоб знайти підтримку у Богородиці.
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