Покров Пресвятої Богородиці: короткі вітання, картинки і листівки

У четвер, 14 жовтня, відзначається важній християнське свято — Покрову Пресвятої Богородиці. Також, в цей день в Україні відзначається День захисника і захисниці і День українського козацтва.

У цей день бажано всією сім’єю піти в храм, поставити свічки, помолитися і попросити Діву Марію про заступництво.

"Телеграф" зібрав найкращі привітання та побажання у віршах і листівках з днем Покрова Пресвятої Богородиці, щоб ви могли привітати своїх рідних, близьких, друзів і знайомих. Ці красиві слова можуть прийти вам на допомогу, коли потрібно буде привітати когось світлим святом.

Привітання в картинках

Привітання з Покровою 2021

Привітання з Покровою 2021

Привітання з Покровою 2021

Привітання з Покровою 2021

Привітання з Покровою 2021

Короткі привітання:

Нехай наша духовна Матір буде завше надійною Порадницею на дорозі до вічності, огортаючи кожну спраглу душу своєю материнською милістю у різних кутках земного світу. З Богородичним святом Вас! Щедрої опіки Пресвятої Діви Марії!

***

Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаю благодаті в житті, любові в серці, гармонії в душі і надійного покриву від всіх негод, бід, образи і злості.

***

Хай Матір Божа вас оберігає,

Від неприємностей застерігає.

Нехай дарує силу й процвітання,

І хай здійсняться всі бажання.

Нехай царює мир й любов в сімʼї,

Щоб поруч вірні друзі лиш були!

***

В день Покрови бажаю сердечно,

Щоб ти був щасливий безмежно.

Нехай Богородиця від бід вкриє

І на краще долю твою влаштує.

На все нехай буде Божа воля,

Щасливою буде твоя доля!

***

В цей світлий святковий день бажаю усім родинного щастя, сімейного затишку, козацького здоров’я, невичерпної енергії і пориву! Зі святом Вас!

Раніше "Телеграф" дізнався у військового священника, протоієрея Дмитра Поворотного, що важливо зробити на Покрова, щоб знайти підтримку у Богородиці.