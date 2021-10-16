З Днем керівника 2021! Красиві листівки і картинки зі святом

Свято керівників і керівниць у всьому світі святкують з 1962 року

Цієї суботи, 16 жовтня, всі боси цього неосяжного світу відзначають своє професійне свято. Цей день — можливість висловити подяку вашому керівнику, і зовсім не важливо чоловік це чи жінка, адже перш за все, це людина.

Робота керівника це величезна відповідальність, постійні понаднормові і безсонні ночі. Привітайте свого керівника з його днем цими красивими листівками, які "Телеграф" підготував спеціально для цього дня.

Листівки з Днем боса

Листівки з Днем боса

Листівки з Днем боса

Листівки з Днем боса

Листівки з Днем боса

Листівки з Днем боса

Також "Телеграф" зробив добірку смішних анекдотів до Дня керівника, які обов’язково піднімуть вам настрій в цю суботу.