З Днем керівника 2021! Красиві листівки і картинки зі святом
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Свято керівників і керівниць у всьому світі святкують з 1962 року
Цієї суботи, 16 жовтня, всі боси цього неосяжного світу відзначають своє професійне свято. Цей день — можливість висловити подяку вашому керівнику, і зовсім не важливо чоловік це чи жінка, адже перш за все, це людина.
Робота керівника це величезна відповідальність, постійні понаднормові і безсонні ночі. Привітайте свого керівника з його днем цими красивими листівками, які "Телеграф" підготував спеціально для цього дня.
Також "Телеграф" зробив добірку смішних анекдотів до Дня керівника, які обов’язково піднімуть вам настрій в цю суботу.
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