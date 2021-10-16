Рус

З Днем керівника 2021! Красиві листівки і картинки зі святом

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
37
День боса поширився по всьому світу з космічною швидкістю Новина оновлена 16 жовтня 2021, 06:58
День боса поширився по всьому світу з космічною швидкістю

Свято керівників і керівниць у всьому світі святкують з 1962 року

Цієї суботи, 16 жовтня, всі боси цього неосяжного світу відзначають своє професійне свято. Цей день — можливість висловити подяку вашому керівнику, і зовсім не важливо чоловік це чи жінка, адже перш за все, це людина.

Робота керівника це величезна відповідальність, постійні понаднормові і безсонні ночі. Привітайте свого керівника з його днем цими красивими листівками, які "Телеграф" підготував спеціально для цього дня.

Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса

Також "Телеграф" зробив добірку смішних анекдотів до Дня керівника, які обов’язково піднімуть вам настрій в цю суботу.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки #День Боса #День Шефа
Олексій Данілов
Україна
РНБО ввів санкції проти 237 осіб і однієї компанії: кого вони торкнуться
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олексій Данілов
РНБО ввів санкції проти 237 осіб і однієї компанії: кого вони торкнуться
Дата публікації
Категорія
Масковий режим в громадських місцях — обов’язковий.
У "червону зону" з понеділка увійдуть 5 областей
Дата публікації
Категорія
Смерть Антона Полякова може мати політичну причину
Смерть Антона Полякова: чи є тут слід Банкової
Дата публікації
Категорія
Для того, щоб оформити безліміт на отримання і відправку грошей, потрібно зателефонувати за номером 3700
"ПриватБанк" обмежив кількість переказів з карти на карту
Дата публікації
Категорія
Черга на вакцинацію в Києві.
Оновлять списки: МОЗ розширить перелік людей, які підпадають під обов’язкову вакцинацію