День анестезіолога 16 жовтня: привітання в листівках зі святом

В області здоров’я дуже важливою професією є професія анестезіолога

Цієї суботи, 16 жовтня, своє професійне свято відзначають анестезіологи. Саме цього числа в 1946 році зубним лікарем Вільямом Томасом Мортоном вперше в світі була проведена операція із застосуванням ефірного наркозу. Крім цього, 16 жовтня всі управлінці світу святкують свій день — День керівника (шефа, або боса).

Анестезіологія — наука милосердя. А адже ще трохи більше 170 років тому знеболювання було недозволеною розкішшю і всі хірургічні втручання проводилися наживу. Тепер анестезія постійно застосовується при оперативних втручаннях, а відкриття Мортона на сьогоднішній день переоцінити практично неможливо. За цей час були врятовано тисячі людських життів.

16 жовтня в центрі уваги опиняються лікарі-анестезіологи, медсестри і медбрати-анестезисти. Такий фахівець знаходиться з пацієнтом набагато більше часу, ніж хірург — він розмовляє з ним і постійно стежить за його станом як до, так і після операції. Навіть є така лікарська приказка: хірург може зайти так далеко, наскільки йому дозволить анестезіолог.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав добірку вітальних листівок і картинок з привітаннями до Дня анестезіолога.

Листівки з Днем анестезіолога

Листівки з Днем анестезіолога

Листівки з Днем анестезіолога

Листівки з Днем анестезіолога

Листівки з Днем анестезіолога

Листівки з Днем анестезіолога

Листівки з Днем анестезіолога

Нагадаємо, що 16 жовтня відзначається народне свято Денис Позимний. Що категорично заборонено робити в цей день — дізнайтеся в матеріалі "Телеграфа".