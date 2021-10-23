Красиві привітання з днем працівника реклами в картинках, листівках і прозі

День працівника реклами — це професійне свято всіх, хто будь-яким чином пов’язаний з рекламою.

У суботу, 23 жовтня відзначається професійне свято всіх рекламістів, рекламодавців, маркетологів і піарників.

На державному рівні День рекламника в Україні почав відзначатися з 1994 року. Свято не відзначається додатковим вихідним, однак нічого не заважає проводити в рекламних агентствах різні корпоративи на честь професійного свята.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав добірку вітальних листівок і картинок з привітаннями до Дня працівника реклами:

Привітання в картинках

Привітання з днем рекламника

Привітання з днем рекламника

Привітання з днем рекламника

Привітання з днем рекламника

Привітання з днем рекламника

Привітання з днем рекламника

Привітання в прозі

З професійним святом працівників реклами! Нехай ваші ролики, рекламні щити, листівки і всі інші способи передачі повідомлень можливим покупцям будуть цікавими і захоплюючими. Нехай не викликають бажання моментально перемкнути канал або викинути листівку в сміттєвий бак.

***

Працівник реклами, завдання твоя складна і важлива. Ти знайомиш людей з товарами, послугами з привабливого боку, при цьому, нітрохи не прикрашаючи, не обманюючи. Ти виконуєш роботу на вищий бал, тому прийми заслужені вітання та побажання щастя, удачі, творчого мислення і вільного польоту фантазії. Зі святом!

***

Завдяки вашій відмінній роботі покупець поінформований про якість продукції сучасного ринку. Ви знаєте, як вигідно піднести всі чесноти товару і вміло приховати його недоліки. Креативний підхід і комунікабельність у вас в крові. Успіхів вам і творчих успіхів у роботі!

***

Вітаю із радісним і світлим днем — днем, коли на небі засяяла твоя зірка, коли на світ з’явився добрий чоловік. Ця людина — це ти. З днем народження. Нехай Бог благословляє і освітлює твій життєвий шлях. Нехай душа прагне до щастя і добрим діянням. Нехай у твоєму домі будуть здоров’я, благополуччя і злагода.

Нагадаємо, що 23 жовтня відзначається народне свято день Євлампія. Що категорично заборонено робити в цей день — дізнайтеся в матеріалі "Телеграфа".