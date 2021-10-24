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З Днем тещі 2021! Прикольні листівки і картинки до свята

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Свято щорічно припадає на останню неділю жовтня Новина оновлена 24 жовтня 2021, 06:59
Свято щорічно припадає на останню неділю жовтня

В цей день чоловіки вітають матерів своїх дружин

У четверту неділю другого місяця осені відзначається Міжнародний день тещі. В цьому році мами дружин приймають привітання 24 жовтня.

Офіційна назва свята — Mother-In-Law Day (він родом з США), а в перекладі це означає ще й День свекрухи (і теща, і свекруха — "мати-по-закону"). В Україні свято не таке популярне, та й характер має жартівливий. У той же час привітання з Днем тещі в цей день можуть налагодити відносини з мамою своєї другої половинки.

"Телеграф" зібрав кумедні привітання в листівках і картинках на День тещі і свекрухи.

Листівки до Дня тещі
Листівки до Дня тещі
Листівки до Дня тещі
Листівки до Дня тещі
Листівки до Дня тещі
Листівки до Дня тещі
Листівки до Дня свекрухи
Листівки до Дня свекрухи

Нагадаємо, що в неділю, 24 жовтня, відзначається народне свято — Пилипів день. Що категоричні не можна робити 24 жовтня — читайте в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Свята #Картинки #Листівки #Тещин день
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