З Днем тещі 2021! Прикольні листівки і картинки до свята

В цей день чоловіки вітають матерів своїх дружин

У четверту неділю другого місяця осені відзначається Міжнародний день тещі. В цьому році мами дружин приймають привітання 24 жовтня.

Офіційна назва свята — Mother-In-Law Day (він родом з США), а в перекладі це означає ще й День свекрухи (і теща, і свекруха — "мати-по-закону"). В Україні свято не таке популярне, та й характер має жартівливий. У той же час привітання з Днем тещі в цей день можуть налагодити відносини з мамою своєї другої половинки.

"Телеграф" зібрав кумедні привітання в листівках і картинках на День тещі і свекрухи.

Листівки до Дня тещі

Листівки до Дня тещі

Листівки до Дня тещі

Листівки до Дня свекрухи

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Нагадаємо, що в неділю, 24 жовтня, відзначається народне свято — Пилипів день. Що категоричні не можна робити 24 жовтня — читайте в матеріалі "Телеграфа".