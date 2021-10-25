З днем маркетолога! Красиві привітання зі святом в листівках і картинках

Хоч свято і не офіційний, але це не означає, що він не важливий.

Щорічно 25 жовтня в Україні відзначається День маркетолога — незамінного фахівця у сфері управління продажами.

На державному рівне свято не закріплене, але це не означає, що його не заведено відзначати. Відзначимо, що дата 25 жовтня вибрана не випадково. У цей день в 1975 році в СРСР було створено управління з маркетингу та реклами, які мали просувати союзну продукцію на світовий ринок.

В цей день для маркетологів проводять різні тренінги, конференції, з’їзди та форуми. А керівництва компаній може організувати корпоратив, або просто заохотити кращих співробітників з цієї сфери.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав добірку вітальних листівок і картинок з привітаннями до Дня маркетолога.

Привітання в картинках

Привітання з днем маркетолога

Привітання з днем маркетолога

Привітання з днем маркетолога

Привітання з днем маркетолога

Привітання з днем маркетолога

Привітання з днем маркетолога

Привітання з днем маркетолога

Привітання у віршах і прозі

Вітаємо з Днем маркетолога наших креативних та інноваційних фахівців! Бажаємо великого натхнення, нових ідей, реалізації та втілення в дійсність задуманого. Нехай робота буде в задоволення! Міцного здоров’я, постійного розвитку, кар’єрного росту, особистого щастя та здійснення бажань!

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Вітаємо всіх маркетологів з вашим професійним Днем маркетолога. Вітаємо фахівців, які поєднують у своїй діяльності мистецтво і науку, вибираючи цільову аудиторію, залучаючи, зберігаючи і нарощуючи кількість споживачів! Щастя, натхнення у роботі, процвітання. З днем маркетолога.

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З днем маркетолога тебе вітаю,

Оригінальності та новизни бажаю,

Нехай кар’єра вознесеться вгору як птах,

Памʼятай все у твоїх руках.

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З Днем маркетолога! Бажаємо стійкості у вашій нелегкій, але дуже цікавому праці, розуміння колег і прогнозованого ринку.

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Чудового маркетолога вітаю зі святом. Хочу побажати завжди робити вірні прогнози, вміти поєднувати високий професіоналізм і корисні навички у своїй роботі, з легкістю зацікавлювати клієнта і успішно просувати будь-який продукт. Нехай кожен день буде сонячним, а кожна ідея — перспективною і вдалою.

Нагадаємо, що 25 жовтня відзначається народне свято день Андрона Звіздаря. Що категорично заборонено робити в цей день — дізнайтеся в матеріалі "Телеграфа".