З Хелловіном 2021! Смішні листівки та картинки до найстрашнішого свята року

У ніч із 31 жовтня на 1 листопада українці відзначають Хелловін, День усіх святих

Хелловін (Halloween) – це свято родом з Ірландії. Його святкують увечері 31 жовтня перед настанням релігійного свята "Дня всіх святих".

Вважається, що у цей день можна побачитися зі своїми покійними родичами, а також з усілякою нечистю, відьмами та чаклунами. Вірили, що якщо переодягнутись на Хелловін у привида, монстра чи іншу нечисть, можна таким чином замаскуватися, і справжні духи обійдуть тебе і не завдадуть шкоди.

"Телеграф" пропонує вам веселу добірку листівок і картинок на Хелловін, за допомогою яких ви зможете привітати друзів цієї неділі.

Прикольні листівки з Хелловіном 2021

Додамо, що разом із найстрашнішим святом у 2021 році в Україні відзначається День автомобіліста та дорожника. Прикольні картинки до свята – у матеріалі "Телеграфа".