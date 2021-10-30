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З Хелловіном 2021! Смішні листівки та картинки до найстрашнішого свята року

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Цього дня заведено влаштовувати справжні карнавали "нечистої сили" Новина оновлена 30 жовтня 2021, 10:22
Цього дня заведено влаштовувати справжні карнавали "нечистої сили"

У ніч із 31 жовтня на 1 листопада українці відзначають Хелловін, День усіх святих

Хелловін (Halloween) – це свято родом з Ірландії. Його святкують увечері 31 жовтня перед настанням релігійного свята "Дня всіх святих".

Вважається, що у цей день можна побачитися зі своїми покійними родичами, а також з усілякою нечистю, відьмами та чаклунами. Вірили, що якщо переодягнутись на Хелловін у привида, монстра чи іншу нечисть, можна таким чином замаскуватися, і справжні духи обійдуть тебе і не завдадуть шкоди.

"Телеграф" пропонує вам веселу добірку листівок і картинок на Хелловін, за допомогою яких ви зможете привітати друзів цієї неділі.

Прикольні листівки з Хелловіном 2021
Прикольні листівки з Хелловіном 2021

Додамо, що разом із найстрашнішим святом у 2021 році в Україні відзначається День автомобіліста та дорожника. Прикольні картинки до свята – у матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Хеллоуїн #Поздоровлення #Свята #Листівки
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