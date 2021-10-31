Вітання з Днем автомобіліста-2021: красиві листівки та картинки

Привітання зі святом порадують усіх водіїв країни

День автомобіліста та дорожника відзначають в Україні з 1993 року в останню неділю жовтня. 2021 року ця дата випала на 31 жовтня. Однак зараз це не лише професійне свято працівників автотранспорту та дорожнього господарства – цього дня заведено вітати всіх водіїв.

"Телеграф" підготував для вас привітання у гарних листівках та картинках. Вибирайте лише найкраще! Пересилайте приємні вітальні картинки своїм близьким та знайомим, які не уявляють жодного дня без керма, у соцмережах та месенджерах.

Листівки з Днем автомобіліста та шляховика 2021

Листівки з Днем автомобіліста

Листівки з Днем автомобіліста

Листівки з Днем автомобіліста

Листівки з Днем автомобіліста

Листівки з Днем автомобіліста

Листівки з Днем автомобіліста

Нагадаємо, що 31 жовтня в усьому світі, включаючи Україну, відзначають найстрашніше свято року — Хелловін. У матеріалі "Телеграфа" ви знайдете прикольні листівки зі святом, які піднімуть настрої кожному.