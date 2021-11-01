Міжнародний день Вегана: що це за свято, цікаві факти та привітання
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День вегана завершує "місяць вегетаріанської свідомості"
У перший день листопада прийнято відзначати Міжнародний день вегана — людей, які відмовилися від використання тварин: від усіх продуктів тваринного походження, від речей зі шкіри, шерсті та шовку і не користуються продуктами, що тестувалися на тваринах.
Так як з кожним роком веганів стає все більше, свято набуває вагомості для світової громадськості.
Вперше свято відзначили 1 листопада 1994 року у день 50-річчя Веганського товариства.
Зазначимо, що у День вегана у багатьох країнах проводяться різноманітні просвітницькі та благодійні заходи та інформаційні акції.
"Телеграф" підготує для Вас прикольні вітання із цим святом.
Цікаві факти про веганство:
- Ідея відмови від м’яса існувала у стародавній Індії та деяких середземноморських країнах 2500 років тому.
- Філософ Піфагор Самоський був одним із перших вегетаріанців.
- Поруч із популярністю веганської дієти у світі зростає споживання м’яса.
- За даними Global Data Repor, за останні три роки кількість веганів зросла більш ніж на 600%.
- Масовий перехід до веганства може вирішити глобальні екологічні проблеми.
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