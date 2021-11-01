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Міжнародний день Вегана: що це за свято, цікаві факти та привітання

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Причини відмови від м’яса можуть бути різними, але основна - небажання бути причетним до вбивства тварин.
Причини відмови від м’яса можуть бути різними, але основна - небажання бути причетним до вбивства тварин.

День вегана завершує "місяць вегетаріанської свідомості"

У перший день листопада прийнято відзначати Міжнародний день вегана — людей, які відмовилися від використання тварин: від усіх продуктів тваринного походження, від речей зі шкіри, шерсті та шовку і не користуються продуктами, що тестувалися на тваринах.

Так як з кожним роком веганів стає все більше, свято набуває вагомості для світової громадськості.

Вперше свято відзначили 1 листопада 1994 року у день 50-річчя Веганського товариства.

Зазначимо, що у День вегана у багатьох країнах проводяться різноманітні просвітницькі та благодійні заходи та інформаційні акції.

"Телеграф" підготує для Вас прикольні вітання із цим святом.

Привітання з Днем Вегана
Привітання з Днем Вегана
Привітання з Днем Вегана
Привітання з Днем Вегана
Привітання з Днем Вегана
Привітання з Днем Вегана
Привітання з Днем Вегана
Привітання з Днем Вегана
Привітання з Днем Вегана
Привітання з Днем Вегана
Привітання з Днем Вегана
Привітання з Днем Вегана

Цікаві факти про веганство:

  1. Ідея відмови від м’яса існувала у стародавній Індії та деяких середземноморських країнах 2500 років тому.
  2. Філософ Піфагор Самоський був одним із перших вегетаріанців.
  3. Поруч із популярністю веганської дієти у світі зростає споживання м’яса.
  4. За даними Global Data Repor, за останні три роки кількість веганів зросла більш ніж на 600%.
  5. Масовий перехід до веганства може вирішити глобальні екологічні проблеми.
Теги:
#Вегетаріанство #Міжнародний день вегана #Поздоровлення #Веселі поздоровлення #Прикольні поздоровлення
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