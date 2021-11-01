Міжнародний день Вегана: що це за свято, цікаві факти та привітання

День вегана завершує "місяць вегетаріанської свідомості"

У перший день листопада прийнято відзначати Міжнародний день вегана — людей, які відмовилися від використання тварин: від усіх продуктів тваринного походження, від речей зі шкіри, шерсті та шовку і не користуються продуктами, що тестувалися на тваринах.

Так як з кожним роком веганів стає все більше, свято набуває вагомості для світової громадськості.

Вперше свято відзначили 1 листопада 1994 року у день 50-річчя Веганського товариства.

Зазначимо, що у День вегана у багатьох країнах проводяться різноманітні просвітницькі та благодійні заходи та інформаційні акції.

"Телеграф" підготує для Вас прикольні вітання із цим святом.

Привітання з Днем Вегана

Привітання з Днем Вегана

Привітання з Днем Вегана

Привітання з Днем Вегана

Привітання з Днем Вегана

Привітання з Днем Вегана

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