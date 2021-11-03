Привітання з днем ракетних військ: красиві листівки та картинки зі святом

Ракетні війська та артилерія — основна вогнева сила в операціях Сухопутних військ.

У середу, 3 листопада, в Україні своє професійне свято відзначають працівників та військовослужбовців ракетних військ та артилерії.

На державному рівні свято було започатковане президентом України Леонідом Кучмою у жовтні 1997 року "враховуючи важливу роль ракетних військ та артилерії у зміцненні обороноздатності держави".

Ракетні війська та артилерія призначені для поразки танків, артилерії та протитанкових засобів противника. А також інших об’єктів протиповітряної оборони під час бою.

"Телеграф" вітає всіх представників ракетних військ зі святом. Ми зібрали найкрасивіші картинки та привітання для привітання з цим святом.

Привітання з днем ракетних військ в картинках

Привітання з днем ракетних військ

Привітання з днем ракетних військ

Привітання з днем ракетних військ

Привітання з днем ракетних військ

Привітання з днем ракетних військ

Привітання з днем ракетних військ

Привітання з днем ракетних військ

Привітання з днем ракетних військ у віршах та прозі

Вітаю з Днем ракетних військ та артилерії! Побажаю вічної переваги над противником, бойового духу та оптимістичного настрою, бравого здоров’я та поваги, правильних позицій у житті та діяльності, високого достатку та великого щастя.

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У день артилерії та військ ракетних,

Бажаю не зустрічатися я зі злом,

Бажаю сил і радостей помітних,

Щоб оточувало все довкола добром.

Успіх пізнати від багатьох досягнень,

А також щастя та великої поваги.

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Вітаю з Днем ракетних військ та артилерії. Бажаю в житті вірного полку добрих друзів, потужної артилерії проти труднощів і проблем, ракетних установок, котрі воюють будь-якого ворога наповал. Нехай у серці живе хоробрість, нехай на душі буде спокій.

***

Вас, ракетники, привітати

В день особливий хочу,

Про всі успіхи ваші

Нині я не промовчу.

Вам за службу всім дякую,

Щастя та здоров’я вам,

Райдужного та світлого життя,

Без розладів, біди та драм.

***

Усі салюти підносяться сьогодні в небо на вашу честь, дорогі ракетники та артилеристи! Ви стійкі та мужні солдати, гідні сини своєї Батьківщини, забезпечуєте спокійне небо її громадянам. Бажаємо вам міцного здоров’я, великих успіхів та чіткого виконання поставлених бойових завдань! Ура!

Раніше "Телеграф" писав, які ще державні свята українці відзначатимуть в останній місяць осені.