Всесвітній день чоловіків: красиві привітання у картинках, листівках віршах та прозі

Цього дня варто приділити час своєму коханому чоловікові.

А ви знали, що поряд з Міжнародним жіночим днем, який постійно хочуть скасувати, існує і Всесвітній день чоловіків? Свято відзначається щорічно в першу суботу листопада, що у 2021 році припадає на 6 листопада.

Свято було започатковане Михайлом Горбачовим у 2000 році, щоб "дискримінація" з чоловічими святами була закінчена. Цю ініціативу невдовзі підхопили й інші країни.

Зазначимо, що у світі існує ще й Міжнародний чоловічий день, який відзначають щороку 19 листопада.

"Телеграф" підібрав найкрасивіші картинки та листівки зі Всесвітнім днем чоловіків.

Привітання у картинках

Привітання з днем чоловіків

Привітання з днем чоловіків

Привітання з днем чоловіків

Привітання з днем чоловіків

Привітання з днем чоловіків

Привітання у прозі та віршах

Бажаю мудрості та натхнення,

І щоб для щастя було мільйон причин.

Нехай буде променистим настрій

У чудове свято Дня чоловіків!

Бажаю душевної радості, сміху

І підкорення величних вершин,

Щоб у всьому досяг ти успіху.

Ще раз – із Днем чоловіків!

***

Вітаю тебе із Днем чоловіків! Тебе з гордістю можна назвати справжнім чоловіком, адже ти сильна, чесна, цілеспрямована та працьовита людина! Нехай твоє життя буде сповнене щастя, любові та всіляких досягнень! Головне — будь здоровий і сповнений сил і енергії, а все інше неодмінно буде у твоєму житті!

***

Сильний, сміливий та могутній,

Просто добрий – без причин,

Будь у всьому ти найкращим.

Зі Всесвітнім днем чоловіків!

Благоденства бажаю,

Щастя, миру та перемог,

Нехай всі справи процвітають.

***

Вітаю зі Всесвітнім днем чоловіків! Бажаю завжди залишатися міцним, сильним, мужнім, сміливим, рішучим, наполегливим, впевненим, непохитним, справедливим, цілеспрямованим, успішним чоловіком. Будь щасливим і любимо!

***

Дорогі чоловіки, дякую вам за те, що ви є! Ви відважні захисники, найкращі кухарі, вчені, політики, бізнесмени, робітники та просто хороші люди, батьки, чоловіки та сини! Хочу побажати вам завжди досягати своїх цілей, любити і бути коханими, а також чудового здоров’я та невичерпних сил! Завжди залишайтеся Чоловіками з «великої літери»!

Раніше "Телеграф" писав, які ще державні свята українці відзначатимуть в останній місяць осені.