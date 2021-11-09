З днем української писемності! Красиві привітання у картинках, листівках, віршах та прозі

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші вітання у день рідної мови.

У вівторок, 9 листопада, українці відзначають День української писемності та мови. Цього дня українці у всьому світі пишуть традиційний радіодиктант національної єдності.

День української писемності та мови було встановлено 6 листопада 1997 року указом президента України Леонідом Кучмою у день пам’яті Нестора-Літописця, адже вважається, що саме з нього почалася письмова українська мова.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші привітання з цим святом у картинках, листівках, віршах та прозі.

Привітання у картинках

Привітання з Днем української писемності та мови

Привітання з Днем української писемності та мови

Привітання з Днем української писемності та мови

Привітання з Днем української писемності та мови

Привітання з Днем української писемності та мови

Привітання з Днем української писемності та мови

Привітання з Днем української писемності та мови

Привітання у віршах та прозі

Вітаю з Днем української писемності та мови. Бажаю безмежної любові до чудової мелодійної української мови, бажаю завжди залишатися грамотною та розважливою особистістю, яка стрімко вдосконалює свої вміння та навички з кожним днем. Успіхів у будь-яких починаннях, натхнення у творчості, сили української історії та фольклору для твоїх прагнень та особистих перемог.

***

Соловʼї розливаються ніжно

У зеленім веснянім гаю,

Син до матері каже: — Ця пісня

Дуже схожа на мову твою!

Посміхається мати до сина:

Памʼятай, моє миле дитя,

Рідна мова завжди соловʼїна,

Зігріває людей все життя!

Наша мова живе й буде жити,

Бо вона, ніби подих весни –

Памʼятай ти завжди про це, сину,

Рідне слово теплом огорни!

***

Наша мова — у ній вся наша історія,

Краса народу зібрана вся у ній.

І всієї нашої України територія

Розмовляє гордо на рідній.

У нашій мові — сторінки минулого,

Дивовижна мелодія степу, полів.

Нехай же залишається вона рідною й розкішною,

Збережемо її для онуків та дітей!

***

З Днем української писемності та мови. Бажаю грамотно писати та говорити, талановито записувати історію свого життя та розповідати історії з життя гідних людей. Будь толерантною, впевненою в собі, освіченою, багатою і матеріально, і морально людиною. І нехай щодня дарує тобі гарний букет щастя, як співзвучний букет української мови.

***

Чудовий день настає,

Писемності та мови день,

Велике свято українське,

Поваги гідне та пісень.

Шануйте завжди українську,

Співоча мова пестить слух,

Її почуєш — сум зникає,

І стане швидшим серця стук.

***

Українська мова носить у собі історію нашого народу, всю красу та міць поетичного слова. Чудова мелодія солов’я, могутня пісня лісів і полів, дитячий белькіт і мамина колискова — звучить у нашій рідній мові і залишається в пам’яті назавжди. Вітаю гордий український народ із святом українського слова!

Раніше "Телеграф" писав, що в українській компанії відмовили у співбесіді співробітнику через те, що він говорить українською.