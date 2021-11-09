З днем української писемності! Красиві привітання у картинках, листівках, віршах та прозі
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"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші вітання у день рідної мови.
У вівторок, 9 листопада, українці відзначають День української писемності та мови. Цього дня українці у всьому світі пишуть традиційний радіодиктант національної єдності.
День української писемності та мови було встановлено 6 листопада 1997 року указом президента України Леонідом Кучмою у день пам’яті Нестора-Літописця, адже вважається, що саме з нього почалася письмова українська мова.
"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші привітання з цим святом у картинках, листівках, віршах та прозі.
Привітання у картинках
Привітання у віршах та прозі
Вітаю з Днем української писемності та мови. Бажаю безмежної любові до чудової мелодійної української мови, бажаю завжди залишатися грамотною та розважливою особистістю, яка стрімко вдосконалює свої вміння та навички з кожним днем. Успіхів у будь-яких починаннях, натхнення у творчості, сили української історії та фольклору для твоїх прагнень та особистих перемог.
***
Соловʼї розливаються ніжно
У зеленім веснянім гаю,
Син до матері каже: — Ця пісня
Дуже схожа на мову твою!
Посміхається мати до сина:
Памʼятай, моє миле дитя,
Рідна мова завжди соловʼїна,
Зігріває людей все життя!
Наша мова живе й буде жити,
Бо вона, ніби подих весни –
Памʼятай ти завжди про це, сину,
Рідне слово теплом огорни!
***
Наша мова — у ній вся наша історія,
Краса народу зібрана вся у ній.
І всієї нашої України територія
Розмовляє гордо на рідній.
У нашій мові — сторінки минулого,
Дивовижна мелодія степу, полів.
Нехай же залишається вона рідною й розкішною,
Збережемо її для онуків та дітей!
***
З Днем української писемності та мови. Бажаю грамотно писати та говорити, талановито записувати історію свого життя та розповідати історії з життя гідних людей. Будь толерантною, впевненою в собі, освіченою, багатою і матеріально, і морально людиною. І нехай щодня дарує тобі гарний букет щастя, як співзвучний букет української мови.
***
Чудовий день настає,
Писемності та мови день,
Велике свято українське,
Поваги гідне та пісень.
Шануйте завжди українську,
Співоча мова пестить слух,
Її почуєш — сум зникає,
І стане швидшим серця стук.
***
Українська мова носить у собі історію нашого народу, всю красу та міць поетичного слова. Чудова мелодія солов’я, могутня пісня лісів і полів, дитячий белькіт і мамина колискова — звучить у нашій рідній мові і залишається в пам’яті назавжди. Вітаю гордий український народ із святом українського слова!
Раніше "Телеграф" писав, що в українській компанії відмовили у співбесіді співробітнику через те, що він говорить українською.
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