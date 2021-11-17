Привітання з днем студента: яскраві картинки та листівки, вірші та проза

В Україні студенти двічі на рік відзначають своє "професійне" свято.

У середу, 17 листопада, студенти з усього світу відзначають "своє" свято — міжнародний День студента, який було встановлено на згадку про чеських студентів-патріотів.

Історія свята

Міжнародний день студента – свято, яке було проголошено на честь про студентів із Чехословаччини. 17 листопада 1939 року понад 1200 учнів було заарештовано і поміщено до концтабору, частину з яких стратили.

Студентів було заарештовано за акцію протесту, яка розпочалася з мирної демонстрації на честь річниці утворення Чехословацької держави, під час якої було застрелено студента медичного факультету.

Святкування Дня студента в Україні

В Україні 17 листопада почали відзначати як День студента ще з 1999 року згідно з указом президента Леоніда Кучми.

Цього дня студенти організовують різноманітні розважальні заходи: концерти, виставки, вечірки. На жаль, невтішна ситуація з коронавірусом у всьому світі трохи "зіпсувала" свято, але студенти напевно зуміють і з цієї ситуації знайти вихід.

"Телеграф" зібрав яскраві вітання із Міжнародним Днем студента.

Привітання у картинках:

Привітання у віршах та прозі:

Що студенту побажати?

Сесії легко здавати,

Ніколи не сумувати

І заліки отримувати.

Бути впевненим у собі,

Біля дошки як на стрільбі.

Щоб на серці позитив,

А в ідеях – креатив.

***

Студентство — воістину найкращий період життя. Бажаю вам відчути на собі всю його красу. Нехай навчання дається легко, іспити складаються швидко, а вільного часу буде все більше. Бажаю вам спрямовувати весь присутній ентузіазм у потрібне річище. Поки життя надає вам усі можливості, беріть від нього все. Нехай роки, що пролітають так швидко, залишать у вашій пам’яті незабутній слід радісних та позитивних вражень!

***

З Днем студента я вітаю!

Щастя й радості бажаю!

Щоб була у всьому вдача

І була легкою здача!

Щоб всі іспити складались

І хвостів не залишалось,

Щоб не знали ви турботи

І дипломні всі роботи

Написали на відмінно!

А роботу неодмінно,

Щоб знайшли собі хорошу

Й заробляли гарні гроші!

***

З днем ​​студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

***

Вітаю із Днем студента! Бажаю яскравих буднів, веселих друзів, продуктивного навчання, успішних іспитів, зданої сесії, лояльних викладачів. Нехай студентські роки стануть найнезабутнішими та найкрутішими, принесуть знання, диплом, надійну дружбу та позитивні враження!

Раніше "Телеграф" писав, які ще державні свята українці відзначатимуть в останній місяць осені.