З Міжнародним чоловічим днем! Яскраві листівки та привітання зі святом

В Україні свято відзначають починаючи з 2012 року

Міжнародний чоловічий день щорічно відзначають 19 листопада у 80 країнах світу. Його основна мета полягає в тому, щоб звернути увагу на проблеми, пов’язані з дискримінацією чоловіків у різних галузях. Протягом останніх кількох років цього дня проводять різноманітні громадські заходи, а також випускають тематичні програми на радіо та телебаченні.

Історія Міжнародного чоловічого дня

Вперше свято відзначили у 1999 році у Тринідаді та Тобаго.

Заклики до створення Міжнародного чоловічого дня звучали щонайменше з 1960-х років. Наприклад, у лютому 1969 року газета "Нью-Йорк Таймс" писала про те, що у деяких країнах чоловіки ініціюють святкування Міжнародного чоловічого дня 23 лютого, за аналогією з Міжнародним жіночим днем, який святкують 8 березня.

У 1970-ті роки спроби святкувати Чоловічий день були у США, Канаді, Франції, Колумбії, Росії, Канаді, Китаї. Але ці невеликі ініціативи не набули широкого розголосу і в результаті святкування знову відклали.

Цей день отримав міжнародне визнання лише після того, як його підтримали у Карибському регіоні. Його відзначають у багатьох країнах, включаючи Україну, США, Канаду, Велику Британію, Сінгапур, Австралію, Індію, Південну Африку, Гаїті, Ямайку, Угорщину, Мальту, Гану та Молдову.

Міжнародний чоловічий день-2021

Тема Міжнародного чоловічого дня у 2021 році звучить так: "Поліпшення стосунків між чоловіками та жінками".

Цього року також виділили шість основних цілей святкування:

Просувати позитивні чоловічі образи для наслідування – не лише кінозірок та спортсменів, а й звичайних чоловіків, з якими ми щодня стикаємось.

Відзначити позитивний внесок чоловіків у суспільство, сім’ю, шлюб, догляд за дітьми та довкілля.

Зосередитися на здоров’ї та добробуті чоловіків: соціальному, емоційному, фізичному та духовному.

Підкреслити дискримінацію щодо чоловіків: у сфері соціальних послуг, соціальних установок та очікувань, а також законодавства.

Поліпшити гендерні відносини та сприяти гендерній рівності.

Створити безпечніший, кращий світ, де люди можуть бути в безпеці і рости, щоб повністю розкрити свій потенціал.

Привітання у картинках:

Раніше "Телеграф" розповідав, які свята українці святкують у листопаді.