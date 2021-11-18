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З Міжнародним чоловічим днем! Яскраві листівки та привітання зі святом

Автор
Тетяна Веремєєва
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Найкращі вітання з Міжнародним чоловічим днем Новина оновлена 19 листопада 2021, 08:03
Найкращі вітання з Міжнародним чоловічим днем

В Україні свято відзначають починаючи з 2012 року

Міжнародний чоловічий день щорічно відзначають 19 листопада у 80 країнах світу. Його основна мета полягає в тому, щоб звернути увагу на проблеми, пов’язані з дискримінацією чоловіків у різних галузях. Протягом останніх кількох років цього дня проводять різноманітні громадські заходи, а також випускають тематичні програми на радіо та телебаченні.

Історія Міжнародного чоловічого дня

Вперше свято відзначили у 1999 році у Тринідаді та Тобаго.

Заклики до створення Міжнародного чоловічого дня звучали щонайменше з 1960-х років. Наприклад, у лютому 1969 року газета "Нью-Йорк Таймс" писала про те, що у деяких країнах чоловіки ініціюють святкування Міжнародного чоловічого дня 23 лютого, за аналогією з Міжнародним жіночим днем, який святкують 8 березня.

У 1970-ті роки спроби святкувати Чоловічий день були у США, Канаді, Франції, Колумбії, Росії, Канаді, Китаї. Але ці невеликі ініціативи не набули широкого розголосу і в результаті святкування знову відклали.

Цей день отримав міжнародне визнання лише після того, як його підтримали у Карибському регіоні. Його відзначають у багатьох країнах, включаючи Україну, США, Канаду, Велику Британію, Сінгапур, Австралію, Індію, Південну Африку, Гаїті, Ямайку, Угорщину, Мальту, Гану та Молдову.

Міжнародний чоловічий день-2021

Тема Міжнародного чоловічого дня у 2021 році звучить так: "Поліпшення стосунків між чоловіками та жінками".

Цього року також виділили шість основних цілей святкування:

  • Просувати позитивні чоловічі образи для наслідування – не лише кінозірок та спортсменів, а й звичайних чоловіків, з якими ми щодня стикаємось.
  • Відзначити позитивний внесок чоловіків у суспільство, сім’ю, шлюб, догляд за дітьми та довкілля.
  • Зосередитися на здоров’ї та добробуті чоловіків: соціальному, емоційному, фізичному та духовному.
  • Підкреслити дискримінацію щодо чоловіків: у сфері соціальних послуг, соціальних установок та очікувань, а також законодавства.
  • Поліпшити гендерні відносини та сприяти гендерній рівності.
  • Створити безпечніший, кращий світ, де люди можуть бути в безпеці і рости, щоб повністю розкрити свій потенціал.

Привітання у картинках:

Раніше "Телеграф" розповідав, які свята українці святкують у листопаді.

Теги:
#Чоловіки #Листопад #День чоловіків #Свята
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