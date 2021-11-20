З Днем педіатра 2021! Листівки та картинки з професійним святом

День педіатра переплітається із Днем дитини

Привітання з Днем педіатра українські дитячі лікарі отримують 20 листопада разом із Всесвітнім днем дитини. Рекомендацію поєднати ці два свята дала ООН ще 1954 року.

Цю дату було обрано не випадково, адже цього дня 1959 року було прийнято "Декларацію прав дитини", а ще через 30 років — "Конвенцію прав дитини".

Лікар-педіатр є тим фахівцем, якому всі мами світу довіряють найголовніше, що має дитина — це її здоров’я. 20 листопада проводять семінари, конференції та інші заходи, на яких обговорюються питання розвитку дитини та проблеми педіатрії.

Цього дня варто віддати шану тим фахівцям лікарської діяльності, в чиїх руках перебуває здоров’я маленьких пацієнтів. Красиві листівки зі святом підготував "Телеграф".

Листівки з Днем педіатра

Листівки з Днем педіатра

Листівки з Днем педіатра

Листівки з Днем педіатра

Листівки з Днем педіатра

Листівки з Днем педіатра

Листівки з Днем педіатра

Листівки з Днем педіатра

Листівки з Днем педіатра

Листівки з Днем педіатра

Також наші читачі можуть побажати цієї суботи своїм близьким доброго ранку і хорошого дня. З відповідними листівками та картинками ви можете ознайомитись у матеріалі "Телеграфа".