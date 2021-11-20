Із Днем працівників сільського господарства! Красиві привітання у картинках та листівках

Цього дня працівників сільського господарства нагороджують різними подарунками та нагородами.

У неділю, 21 листопада, окрім Дня гідності та свободи, в Україні відзначають своє професійне свято працівники сільського господарства.

Загалом дата святкування Дня працівника сільського господарства унікальна для кожного року, адже свято, присвячене всім аграріям, відзначається у третю неділю листопада, що у 2021 році випало на 21 листопада.

Свято День працівників сільського господарства України було засновано у 1993 році президентом України Леонідом Кравчуком.

День працівників сільського господарства – це свято, присвячене всім працівникам, які працюють на полях та фермах.

"Телеграф" вітає всіх аграріїв з їхнім професійним святом і бажає досягати нових висот у своїй справі, добрих урожаїв та сил у їхній справі.

Ми зібрали красиві привітання, щоб ви могли привітати своїх знайомих із їхнім святом.

Привітання у картинках

Привітання у віршах та прозі

Вітаю з Днем працівників сільського господарства України та бажаю працювати на славу, старанно трудитися та натомість отримувати щедрі врожаї. Здоров’я та бравих сил, геніальних ідей та вдалих посівів, сприятливих умов для результативної діяльності та чудового настрою для прекрасного життя!

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З Днем сільського господарства

Від душі усіх вітаємо!

Гарних успіхів в усьому

Та врожаїв вам бажаємо!

Хай щастить в щоденній праці,

Та в сім’ї добро панує.

Злагода, здоров’я, щастя

У житті завжди існує!

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Поспішаю привітати

Вас сьогодні в гарне свято,

Хай врожай багатим буде

І найкраще в дім прибуде.

Зичу радості, достатку,

Щоб усе було в порядку,

Хай збваються бажання,

Мрії всі та сподівання.

Хай Господь дарує ласку,

Праця буде, наче казка!

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У День працівників сільського господарства України ми вітаємо всіх, хто працює на землі. Вашу працю цінують і в кожній родині, і на рівні цілої держави. Завдяки Вашій роботі розвивається економіка нашої країни. У професійне свято хочеться побажати ситого життя та гарного врожаю, щастя в сім’ї та успіхів у роботі.

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Аграріїв вітаємо зі святом,

Що принесла нам осінь і жнива.

Хай пісня пролунає вам крилата

Легка мов вітер і як дощ жива!

Щоб праця ваша колосилась нивами,

Всміхався сонях широко лицем.

Ви робите людей завжди щасливими.

Низький уклін з пошаною за це!

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Вітаємо із професійним святом усіх, хто має відношення до сільського господарства України. Багатство одних країн у нафті та газі, а інших — у зерні, молоці та м’ясі. Ви — творці багатства, нехай удача посміхається вам завжди і в усьому, а погода і природа допомагають у вашій роботі.

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці відзначатимуть в останній місяць осені.