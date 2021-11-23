Рус

З першим снігом! Гарні листівки та картинки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
46
Привітайте своїх рідних із першою вісточкою зими
Привітайте своїх рідних із першою вісточкою зими

Перший сніг – це радість!

Сумні, дощові осінні дні, невеселі картини пожухлої трави, почорнілого листя та голих дерев — усе це присипане "білою скатертиною". Перший справжній сніг в Україні випав ще 18 листопада, а отже, зимові свята вже не за горами. Якщо ви, як і ми, з нетерпінням чекаєте на казкову атмосферу на Новий рік та Різдво – поділіться чудовим настроєм з друзями та привітайте їх з першим снігом, який вже був відзначений прикольними фотожабами в мережі.

"Телеграф" зробив добірку гарних листівок та картинок, за допомогою яких можна привітати близьку людину, або просто знайомого, з першим снігом та підняти йому настрій. Діліться зимовою атмосферою з друзями, навіть якщо в їхньому регіоні поки що не сніжить. У Києві, наприклад, перший сніг пішов у вівторок, 23 листопада, але через нього утворилися пробки — халепа для наших українських водіїв.

Листівки з першим снігом

Листівки з першим снігом
Листівки з першим снігом
Листівки з першим снігом
Листівки з першим снігом
Листівки з першим снігом
Листівки з першим снігом
Листівки з першим снігом
Листівки з першим снігом
Листівки з першим снігом
Листівки з першим снігом
Листівки з першим снігом
Листівки з першим снігом
Листівки з першим снігом
Листівки з першим снігом
Листівки з першим снігом
Листівки з першим снігом
Листівки з першим снігом
Листівки з першим снігом
Листівки з першим снігом
Листівки з першим снігом

Також ви можете побажати близьким людям найближчим ранком всього хорошого, налаштувавши їх на позитивний лад на цілий день.

Теги:
#Сніг #Листівки
Сніг у Києві
Київ
Перший сніг дістався Києва: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Сніг у Києві
Перший сніг дістався Києва: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Категорія
Скільки "коштує" полонений боєць?
"Ваш син у полоні – повернемо за викуп" – як шахраї намагаються заробити на почуттях близьких
Дата публікації
Категорія
Аллін Власенко був наставником для багатьох відомих диригентів
Помер диригент Національної опери України
Дата публікації
Категорія
Карантин в Україні
На фініші "червоної" зони: де в Україні послаблять карантин та які запровадять обмеження
Дата публікації
Категорія
Україна може отримати від Штатів міномети, ракети та гелікоптери
В Україну на тлі загрози вторгнення РФ зібралися військові радники США: що відомо