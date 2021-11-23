З першим снігом! Гарні листівки та картинки

Перший сніг – це радість!

Сумні, дощові осінні дні, невеселі картини пожухлої трави, почорнілого листя та голих дерев — усе це присипане "білою скатертиною". Перший справжній сніг в Україні випав ще 18 листопада, а отже, зимові свята вже не за горами. Якщо ви, як і ми, з нетерпінням чекаєте на казкову атмосферу на Новий рік та Різдво – поділіться чудовим настроєм з друзями та привітайте їх з першим снігом, який вже був відзначений прикольними фотожабами в мережі.

"Телеграф" зробив добірку гарних листівок та картинок, за допомогою яких можна привітати близьку людину, або просто знайомого, з першим снігом та підняти йому настрій. Діліться зимовою атмосферою з друзями, навіть якщо в їхньому регіоні поки що не сніжить. У Києві, наприклад, перший сніг пішов у вівторок, 23 листопада, але через нього утворилися пробки — халепа для наших українських водіїв.

Листівки з першим снігом

Листівки з першим снігом

Листівки з першим снігом

Листівки з першим снігом

Листівки з першим снігом

Листівки з першим снігом

Листівки з першим снігом

Листівки з першим снігом

Листівки з першим снігом

Листівки з першим снігом

Листівки з першим снігом

Також ви можете побажати близьким людям найближчим ранком всього хорошого, налаштувавши їх на позитивний лад на цілий день.