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З першим снігом! Красиві картинки та листівки з вітаннями

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Зимовий настрій приходить разом із снігом. Новина оновлена 24 листопада 2021, 08:57
Зимовий настрій приходить разом із снігом.

Прекрасний вибір листівок про перший сніг.

Зима близько! І вона вже надіслала першу звістку свого приходу у вигляді сніжинок, які покрили міста ще 18 листопада, а 23 листопада — вже їх посипалося більше. Ви ж не забули все це сфотографувати та опублікувати у соцмережі?

Перший сніг, навіть якщо його й небагато, вже налаштовує на новорічний настрій. Так і хочеться вже нарядити ялинку, нарізати таз салату "Олів’є", відкрити пляшечку шампанського, закутатися в гірлянди і дивитися якийсь різдвяний фільм.

"Телеграф" зібрав для вас прикольні та позитивні привітання з першим снігом, листівки та картинки, щоб ви могли поділитися радістю від першого снігу зі своїми друзями та близькими.

Привітання з першим снігом

Також ви можете побажати близьким людям найближчим ранком всього хорошого, налаштувавши їх на позитивний лад на цілий день.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Перший сніг
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