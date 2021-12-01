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З 1 грудня! Казкові привітання з початком зими у картинках та листівках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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1 грудня – перший день зими.
1 грудня – перший день зими.

Побажайте своїм друзям чудової зими.

Ось і настала казкова пора – зима. На жаль, поки снігом вона нас поки не тішить, але вед є й інші причини, чому варто чекати цієї пори року. Наприклад, щоб скоріше сет за новорічний стіл та зустріти Новий 2022 рік, покровителем якого буде Чорний Тигр. Погодьтеся, адже взимку навіть салат "Олів’є" смачніший.

Начебто лише перше грудня, а в повітрі вже витає запах мандарин, і бажання прикрасити новорічну ялинку стає дедалі сильнішим. Попри дистанційне навчання у багатьох школах, коли діти і так сидять по будинках, все одно чекають зимових канікул (особливо батьки). А на дорослих канікули звичайно не чекають, але додаткові вихідні знайдуться.

 

І поки зима не несе нам свого снігового покриву, а продовжує косити під осінь, "Телеграф" зібрав гарні снігові картинки та листівки з початком зими, які порадують ваших рідних та друзів, нагадавши їм про прихід зими.

Листівки з 1 грудня

Також "Телеграф" подбав і про зимове дозвілля, підготувавши для вас добірку цікавих новорічних фільмів для перегляду на святкових вихідних.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки #1 грудня #Початок зими
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