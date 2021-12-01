Привітання з днем працівників прокуратури: красиві картинки та листівки, вірші та проза

1 грудня в Україні прийнято вітати зі святом усіх працівників прокуратури.

Першого дня зими своє професійне свято відзначають представники однієї з важливих складових правової системи будь-якої країни — прокуратури. Щороку 1 грудня відзначається День працівників прокуратури України.

Це свято було започатковано у листопаді 2000 року за указом другого президента України Леоніда Кучми.

Варто зазначити, що правова система України на сучасній території формувалася ще за найдавніших часів — у період Київської Русі.

Як і у більшість професійних свят, у День працівників прокуратури для працівників проводяться різноманітні корпоративи та святкування. Також заведено відзначати найкращих працівників преміями, званнями, нагородами чи пам’ятними подарунками та подяками.

"Телеграф" вітає всіх працівників прокуратури із професійним святом. Спеціально з цього приводу ми зібрали барвисті вітання у картинках, листівках, віршах та прозі.

Привітання у картинках

Привітання у віршах та прозі

Бажаю вам, затяті охоронці закону, щоб кожна справа закінчувалася перемогою, щоб ваш неоціненний професійний досвід та кваліфіковані знання допомагали чітко йти до мети. Нехай робота, нами шалено улюблена, приносить максимум задоволення, перемог та поваги. Нехай азарт розвʼязання питань, ініціативність сприяють новим звершенням!

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Вітаю з професійним святом, із Днем прокуратури! Як відомо, сила прокурора у справедливості. Без сумніву, можна заявити, що тобі властива ця важлива якість. Бажаю, щоб кожне твоє рішення було зваженим, мудрим та аргументованим. Здоров’я, нехай тобі завжди супроводжує успіх та процвітання!

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День прокуратури — свято борців

За справедливість, за чесність судів.

Ми в цей день вітаємо усіх Вас

І побажаємо успіхів і благ!

Щастя бажаємо, терпіння і сил

І підвищення щоб дав командир,

Щасливі будьте і будьте чесні,

Вас вітаємо від усієї ми душі!

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З Днем працівників прокуратури!

Будуть хай швидкими процеси,

Менше слів і більше буде діла,

Так би в Україні всі хотіли.

Від душі бажаємо у свято

Вдачі вам і радості багато,

Зважених і мудрих рішень в справах,

Захищати і відстоювати право!

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Вітаю з Днем прокуратури від душі та серця! Бажаю наполегливості, ентузіазму, бадьорості, щастя, радості, особистих перемог та безперервного руху вперед. Нехай щодня буде на радість, а справедливість тріумфує! Зі святом!

Також, "Телеграф" пропонує привітати всіх своїх знайомих, рідних та друзів із першим днем зими. Гарні картинки та листівки ви знайдете у нашій добірці.