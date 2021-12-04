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З Днем обіймів! Прикольні привітання у картинках та листівках

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Анна Барабан Анна Барабан
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Обійми — це не тільки приємно, а й корисно.
Обійми — це не тільки приємно, а й корисно.

Обов’язково обійміть сьогодні всіх своїх рідних та коханих.

У суботу, 4 грудня, окрім важливого християнського свята — Введення у храм Пресвятої Богородиці, відзначається дуже миле та добре свято — Міжнародний день обіймів. Варто зазначити, що це свято відзначається двічі на рік: 4 грудня та 21 січня.

Свято бере своє коріння з Австралії, де у 1970-ті роки студенти вирішили таким чином обмінюватися своїм душевним теплом. Суть свята дуже проста – треба обійматися.

У сучасному світі в день обіймів часто влаштовуються різні масові флешмоби, головною ідеєю яких є обійняти якнайбільше людей. З кожним роком ці заходи набирають все більшої популярності та проводяться по всьому світу.

Колектив "Телеграфу" подумки обіймає всіх своїх читачів і закликає їх обійняти своїх рідних та коханих. А якщо такої нагоди зараз немає, то привітати їх зі святом яскравою листівкою.

Привітання у картинках

Також "Телеграф" зібрав красиві вітання з Введенням у храм Пресвятої Богородиці, щоб ви могли привітати своїх родичів, друзів та знайомих.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки #Міжнародний день обіймів #День обіймів
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