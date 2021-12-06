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З днем Олександра! Яскраві привітання у картинках та листівках з іменинами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Красиві привітання з днем ангела Олександра
Красиві привітання з днем ангела Олександра

Обов’язково привітайте Олександров із їхніми іменинами

У понеділок, 6 грудня, окрім святкування дня Збройних сил України, свої іменини відзначають усі чоловіки, яких назвали Олександрами.

Зазначимо, що у році Олександри відзначають свій день ангела неодноразово, але кожен із них присвячений різним покровителям. 6 грудня – день пам’яті князя Олександра Невського.

Також, слід зазначити, що Олександр – це одне з найпоширеніших чоловічих імен. Часто навіть дівчаткам дають це ім’я. Олександр — походить від давньогрецького Александрос і складається з двох частин — "алекс", що означає "захищати" та "андрос" — "чоловік", "людина".

За характером Сашки цілеспрямовані, рішучі та наполегливі. Вони досить товариські та комунікабельні, що допомагає їм легко заводити друзів. Дуже добродушний та доброзичливий.

Привітання з Днем ангела Олександра: листівки та картинки

Раніше "Телеграф" розповідав про те, який знак стане покровителем нового 2022 року і що потрібно зробити, щоб його задобрити.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки #День ангела #Іменини #Іменини Олександра #Іменини Олександр
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