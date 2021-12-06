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З днем ангела, Олександре! Яскраві привітання з іменинами у картинках та листівках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Красиві привітання з Днем ангела Олександра Новина оновлена 06 грудня 2021, 10:12
Красиві привітання з Днем ангела Олександра

Не забудьте надіслати листівку з іменинами всім знайомим Олександрам.

Понеділок, 6 грудня, це день, коли потрібно взяти свої телефони в руки та зателефонувати всім своїм знайомим, яких звуть Олександр, та привітати їх з іменинами.

6 грудня — день пам’яті князя Олександра Невського, тому хлопчики яких назвали на честь полководця, мають такі самі якості, як і він: цілеспрямованість, лідерство і сила. Та й у принципі всі Саші — хлопчики рішучі та наполегливі, справжні захисники, не дарма в їхньому імені сховалася приставка "Алекс", що з давньогрецької означає "захищати".

Також варто відзначити, що Саші — душа будь-якої компанії. Вони розумні, товариські та дружні, що допомагає їм порозумітися з ким завгодно. Але якщо ви чимось не догодили Олександру, домогтися його прихильності буде досить складно.

На честь світлого свята — іменин Олександра, "Телеграф" склав добірку яскравих привітань, які обов’язково піднімуть настрій винуватцю урочистості.

Привітання з Днем ангела Олександра: картинки та листівки

Також 6 грудня українські військові відзначають своє "професійне" свято – День Збройних сил України. Вітальні картинки та листівки — у матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки #День ангела #Іменини #Іменини Олександра #Іменини Олександр
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