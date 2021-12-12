З Днем Сухопутних військ України 2021! Листівки та картинки до свята
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 39
Красиві привітання з професійним святом 12 грудня
У неділю, 12 грудня, відзначається День Сухопутних військ України — найбільший і найпотужніший вид Збройних Сил, який формує бойову основу українського війська.
День Сухопутних військ України: історія свята
Свято було закріплено за цією датою ще у 1997 році Указом президента України та запроваджено "з огляду заслуги Сухопутних військ України як найбільш численного виду Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави".
Військовослужбовці Сухопутних військ загартовані у боях на Сході нашої держави, захищають суверенітет та цілісність України, демонструють стійкість духу та незламний характер. Піхотинці відточують свою майстерність у навчаннях на території України та за її межами, беруть участь у міжнародних операціях з дотримання миру та безпеки.
"Телеграф" щиро вітає всіх військовослужбовців Сухопутних військ із їхнім професійним святом!
День Сухопутних військ України: листівки та картинки зі святом
Раніше "Телеграф" писав, що у грудні 2021 року українці отримають додаткові вихідні у зв’язку з новорічними та різдвяними святами. В які дні на нас чекають тривалі вихідні — дізнайтеся в нашому матеріалі (календар).
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-