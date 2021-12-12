З Днем Сухопутних військ України 2021! Листівки та картинки до свята

Красиві привітання з професійним святом 12 грудня

У неділю, 12 грудня, відзначається День Сухопутних військ України — найбільший і найпотужніший вид Збройних Сил, який формує бойову основу українського війська.

День Сухопутних військ України: історія свята

Свято було закріплено за цією датою ще у 1997 році Указом президента України та запроваджено "з огляду заслуги Сухопутних військ України як найбільш численного виду Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави".

Військовослужбовці Сухопутних військ загартовані у боях на Сході нашої держави, захищають суверенітет та цілісність України, демонструють стійкість духу та незламний характер. Піхотинці відточують свою майстерність у навчаннях на території України та за її межами, беруть участь у міжнародних операціях з дотримання миру та безпеки.

"Телеграф" щиро вітає всіх військовослужбовців Сухопутних військ із їхнім професійним святом!

День Сухопутних військ України: листівки та картинки зі святом

Листівки із Днем Сухопутних військ України 12 грудня

Листівки із Днем Сухопутних військ України 12 грудня

Листівки із Днем Сухопутних військ України 12 грудня

Листівки із Днем Сухопутних військ України 12 грудня

Листівки із Днем Сухопутних військ України 12 грудня

Раніше "Телеграф" писав, що у грудні 2021 року українці отримають додаткові вихідні у зв’язку з новорічними та різдвяними святами. В які дні на нас чекають тривалі вихідні — дізнайтеся в нашому матеріалі (календар).