З Днем Андрія Первозванного-2021! Яскраві листівки та картинки зі святом

Вітальні листівки з Днем пам’яті апостола Андрія

У понеділок, 13 грудня, православна церква вшановує пам’ять апостола Андрія Первозванного. Дату пам’яті святого встановили ще в середні віки, і вона незмінна до цього дня.

Андрій був учнем пророка, який хрестив Ісуса Христа. Він направив його служити Сину Божому, і Андрій став першим апостолом серед дванадцяти. Тому його і стали називати Первозванним.

Після воскресіння Ісуса Христа апостол Андрій проповідував від Азії до Чорного моря, а потім Дніпром піднявся до гор, благословив їх і вставив хрест. На тому місці пізніше з’явилося місто Київ. У 62 роки язичники розіп’яли апостола на Х-подібному хресті.

У ніч на 13 грудня всі дівчата ворожать на нареченого, а також моляться святому Андрію та просять гарного нареченого.

Привітайте близьких та друзів із Днем Андрія Первозванного, відправивши у соцмережі чи месенджері гарну листівку зі святом, яку "Телеграф" підготував у цей світлий день.

Вітання з Днем Андрія Первозванного: листівки та картинки

Листівки з Днем Андрія Первозванного 13 грудня

Листівки з Днем Андрія Первозванного 13 грудня

Листівки з Днем Андрія Первозванного 13 грудня

Листівки з Днем Андрія Первозванного 13 грудня

Листівки з Днем Андрія Первозванного 13 грудня

Листівки з Днем Андрія Первозванного 13 грудня

Листівки з Днем Андрія Первозванного 13 грудня

Нагадаємо, що, як і будь-яке інше церковне свято, у цей день є свої традиції та заборони. Що категорично не можна робити у День пам’яті Андрія Первозванного – читайте у матеріалі "Телеграфа".