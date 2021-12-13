Іменини Андрія: красиві листівки та картинки з Днем ангела
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Щороку День Андрія відзначають 13 грудня
У понеділок, 13 грудня, згідно з церковним календарем, згадують про Андрія Первозванного — одного з дванадцяти апостолів, учнів Ісуса Христа. За традицією всі представники сильної статі, які отримали при народженні ім’я Андрій, приймають сьогодні вітання з іменинами.
Ім’я Андрій досить популярне. Воно походить від грецького слова "Андрос", і означає "мужній", "сміливий", "хоробрий".
Власники цього імені святкують свої іменини також 17 липня та 1 вересня.
"Телеграф" зробив для вас добірку вітальних листівок та картинок із Днем ангела Андрія, які ви можете надіслати знайомим носіям цього імені у соціальній мережі, месенджері.
Привітання з іменинами Андрія: листівки
Нагадаємо, що, як і будь-яке інше церковне свято, у цей день є свої традиції та заборони. Що категорично не можна робити у День пам’яті Андрія Первозванного – читайте у матеріалі "Телеграфа".
Раніше "Телеграф" писав, які свята українці відзначають у першому зимовому місяці 2021 року, а також коли буде додатковий вихідний у грудні.
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