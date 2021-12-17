З днем Варвари! Привітання та листівки з іменинами

"Телеграф" створив добірку найкращих привітань із днем ангела для Варвари

Православні християни відзначають день пам’яті святої Великомучениці Варвари 17 грудня. З цим святом пов’язують безліч традицій та прикмет. Свята Варвара у народі вважається покровителькою жінок, шахтарів та ремісників. З проханнями про захист та допомогу до неї звертаються багато людей.

Цього дня також відзначають день ангела жінки, дівчата та дівчатка з ім’ям Варвара.

Ім’я Варвара походить від давньогрецької – Барбара. У свою чергу це стародавнє ім’я бере початок від слова "барбарос" — "не говорить грецькою", "не грек", "чужоземний", а також "грубий", "жорстокий".

Вітання з днем Варвари у віршах

У День заступниці Варвари

Я хочу Вам побажати

Частіше щоб людей гарних

Доводилося зустрічати.

Щоб заступниця свята

Вас від бід уберегла,

І у всіх справах, неодмінно

Розібратися допомогла.

***

Вітаю я, Варваро,

З днем прекрасний іменин.

І досягти бажаю у житті

Я тобі великих вершин.

Нехай свята допомагає,

У житті веде за руку.

Від проблем тебе вкриє,

Допомога у житті нехай дає.

Щоб ти жила тільки в щасті,

Розумінні та коханні.

Нехай будуть сили й віра

Втілювати свої мрії.

***

З Днем святої Варвари вітаю!

Нехай вона тебе від горя береже,

Блага хай по життю оточують,

Нехай душа спокоєм цвіте.

Небеса нехай прозорі будуть,

Здійснюються твої мрії.

Бог тебе нехай не засудить,

Дарує море теплоти.

***

Сьогодні День святої Варвари

Усі відзначаємо ми недарма,

Вона була красунею

І світові істину несла!

Нехай вам свята допомагає,

Від лихих бід оберігає,

У душі буде благодать,

Щоб вам повік не сумувать!

***

З Днем Варвари вітаю!

Віра нехай буде чиста.

Про Святу нагадую

Той, що вірила в Христа,

Незважаючи на страждання,

Від нього не зреклася.

Щоб достатньо було терпіння,

Щоб твоя мрія збулася!

Вітання з днем Варвари у листівках

Вітальна листівка з днем Варвари. Джерело: bipbap.ru

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, які свята українці відзначають у грудні.