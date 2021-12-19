Іменини Миколи 19 грудня: найкращі листівки та картинки з Днем ангела

Цього дня відзначають свято Миколи Чудотворця

Цієї неділі, 19 грудня, згідно з церковним календарем, православна церква вшановує пам’ять святителя Миколи Чудотворця, відомого так само як Микола Угодник. Це свято ще називають Миколою Зимовим. Є ще Микола Літній, але його відзначають щороку 22 травня.

У зв’язку зі святом 19 грудня всі чоловіки з ім’ям Микола приймають вітання зі своїм Днем ангела. Це ім’я має грецьке походження і означає "переможець народів".

Миколи допитливі, миролюбні, активні. Вони люблять спілкуватися, чесні та справедливі навіть із незнайомцями. Незважаючи на позитивні якості, у поганому настрої Миколи проявляють надмірну імпульсивність, жорстокість і небажання зважати на чужі думки.

"Телеграф" приготував добірку гарних листівок та картинок для привітання своїх близьких та знайомих з ім’ям Микола.

Вітання з іменинами Миколи: листівки

Листівки з іменинами Миколи 19 грудня

Листівки з іменинами Миколи 19 грудня

Листівки з іменинами Миколи 19 грудня

Листівки з іменинами Миколи 19 грудня

Листівки з іменинами Миколи 19 грудня

Листівки з іменинами Миколи 19 грудня

Листівки з іменинами Миколи 19 грудня

Листівки з іменинами Миколи 19 грудня

Додамо, що, як і в будь-яке свято, у День святого Миколая Чудотворця є свої традиції та заборони. Що категорично не можна робити 19 грудня — читайте у матеріалі "Телеграфа".