З днем адвоката 2021: найкращі привітання у віршах та листівках

Святкування Дня адвоката в Україні розпочалося з ініціативи президента Леоніда Кучми

У неділю, 19 грудня, українські правозахисники відзначають ще одне своє професійне свято – День адвокатури. Нагадаємо, що у грудні також відзначається День прокуратури та День працівників суду.

Свято було встановлено у грудні 2002 року, коли другий президент України Леонід Кучма підписав відповідний указ про встановлення професійного свята – Дня адвокатури, що відзначатиметься щорічно 19 грудня.

Свято встановлено, щоб наголосити на величезному суспільному значенні цього правозахисного інституту в Україні, адже діяльність адвокатури показує рівень демократії в державі. Традиції святкування Дня адвокатури включають низку урочистих заходів та церемоній, вшанування правозахисників та адвокатів.

"Телеграф" вітає всіх адвокатів з їхнім професійним днем та бажає терпіння, успіхів та енергії, а щоб і ви могли привітати своїх знайомих, ми зібрали найкращі вітання зі святом.

Привітання з Днем адвоката 2021 у картинках

Привітання з Днем адвоката 2021 року у віршах

Адвокат ти просто класний,

Спец в справах своїх прекрасний,

Буде радий завжди клієнт,

Допомагаєш, адже в момент!

З твоїм святом, друже!

Хай тебе удача шукає

І знаходить у день будь-який,

Щоб успіх був лише з тобою!

***

З Днем адвоката!

Хай перемоги чекають,

Твоя зарплата

І престиж виростають!

Удача стане

В гості заходити

І не втомиться

Радість дарувати!

***

Бувають у практиці і складні моменти,

Але пам’ятатимуть вдячні клієнти,

Що захистив їх інтереси адвокат

І поважатимуть його талант.

Нехай завжди здоров’я та достаток

Буде у ваших сім’ях багато літ,

В думках буде нехай у вас порядок

І живіть цілий вік без бід.

***

Часом нам складно розібратися,

Законів не злічить,

Але звернувшись до адвоката —

Ми права і честь можем захистить.

Сьогодні багато привітань,

З Днем адвоката вас, друзі.

У справах не знайте поразок,

Будьте завжди в життя білій смузі!

Також 19 грудня відзначається День святого Миколая. "Телеграф" зібрав гарні привітання і з цим святом.