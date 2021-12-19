З днем адвоката 2021: найкращі привітання у віршах та листівках
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Святкування Дня адвоката в Україні розпочалося з ініціативи президента Леоніда Кучми
У неділю, 19 грудня, українські правозахисники відзначають ще одне своє професійне свято – День адвокатури. Нагадаємо, що у грудні також відзначається День прокуратури та День працівників суду.
Свято було встановлено у грудні 2002 року, коли другий президент України Леонід Кучма підписав відповідний указ про встановлення професійного свята – Дня адвокатури, що відзначатиметься щорічно 19 грудня.
Свято встановлено, щоб наголосити на величезному суспільному значенні цього правозахисного інституту в Україні, адже діяльність адвокатури показує рівень демократії в державі. Традиції святкування Дня адвокатури включають низку урочистих заходів та церемоній, вшанування правозахисників та адвокатів.
"Телеграф" вітає всіх адвокатів з їхнім професійним днем та бажає терпіння, успіхів та енергії, а щоб і ви могли привітати своїх знайомих, ми зібрали найкращі вітання зі святом.
Привітання з Днем адвоката 2021 у картинках
Привітання з Днем адвоката 2021 року у віршах
Адвокат ти просто класний,
Спец в справах своїх прекрасний,
Буде радий завжди клієнт,
Допомагаєш, адже в момент!
З твоїм святом, друже!
Хай тебе удача шукає
І знаходить у день будь-який,
Щоб успіх був лише з тобою!
***
З Днем адвоката!
Хай перемоги чекають,
Твоя зарплата
І престиж виростають!
Удача стане
В гості заходити
І не втомиться
Радість дарувати!
***
Бувають у практиці і складні моменти,
Але пам’ятатимуть вдячні клієнти,
Що захистив їх інтереси адвокат
І поважатимуть його талант.
Нехай завжди здоров’я та достаток
Буде у ваших сім’ях багато літ,
В думках буде нехай у вас порядок
І живіть цілий вік без бід.
***
Часом нам складно розібратися,
Законів не злічить,
Але звернувшись до адвоката —
Ми права і честь можем захистить.
Сьогодні багато привітань,
З Днем адвоката вас, друзі.
У справах не знайте поразок,
Будьте завжди в життя білій смузі!
Також 19 грудня відзначається День святого Миколая. "Телеграф" зібрав гарні привітання і з цим святом.
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