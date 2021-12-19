З Днем святого Миколая 2021! Привітання своїми словами, листівки

До вашої уваги найкращі привітання зі святом Миколи Чудотворця прозою

Християнське свято День святого Миколая відзначається православними щороку 19 грудня. Це улюблене свято не лише дітей, а й дорослих.

Свято святителя Миколая здавна називають найпершим із різдвяних та новорічних свят, що традиційно уособлює початок великого всенародного Новоріччя. Він припадає на Різдвяний піст, який закінчиться лише 6 січня.

Українці давно вважають святого своїм покровителем та вихователем дітей та юнацтва. Також у ніч з 18 по 19 грудня дітлахам прийнято класти під подушку подарунки, які вони заслужили за хорошу поведінку у році, що минає.

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Цього дня люди вітають одне одного зі святом, часто просто надсилаючи листівки із Днем святого Миколая. "Телеграф" підібрав гарні вітання у прозі, а також зробив добірку вітальних листівок зі святом 19 грудня.

День святого Миколая Чудотворця 2021: вітання своїми словами та листівки

Прийміть мої щирі вітання з Днем святого Миколая! Бажаю миру, добра, сімейного затишку та всього найкращого! Нехай святий Миколай вбереже вас та ваших близьких від всіх бід та незгод, подарує любов, радість та справжню віру у дива! Хай збуваються всі ваші великі та маленькі мрії!

Листівки з Днем святого Миколая Чудотворця 19 грудня

Листівки з Днем святого Миколая Чудотворця 19 грудня

Вітаю з Днем святого Миколая! В це чарівне свято Миколай здійснює найзаповітніші мрії, я тобі я хочу побажати, щоб твої мрії здійснилися саме так, як ти хочеш. Вір у диво, бо сьогодні все можливо! Нехай буде тобі кожного дня радість та щастя, нехай кожен новий день приносить із собою нові приємні сюрпризи, а Янгол Охоронець завжди боронить від бід та горя. Зі святом!

Листівки з Днем святого Миколая Чудотворця 19 грудня

Листівки з Днем святого Миколая Чудотворця 19 грудня

Листівки з Днем святого Миколая Чудотворця 19 грудня

Листівки з Днем святого Миколая Чудотворця 19 грудня

Вітаю з Днем святого Миколая та бажаю справжнього дива та безмежної радості, добрих посмішок рідних та любові, веселих миттєвостей та гарного настрою, світлої надії та міцної віри у доброту. Нехай це свято подарує тобі присмак солодкого життя та таку ж солодку мрію.

Листівки з Днем святого Миколая Чудотворця 19 грудня

Листівки з Днем святого Миколая Чудотворця 19 грудня

Вітаю з Днем Святого Миколая. Нехай твоє серце відкриється для справжнього дива, нехай твою душу покинуть усі сумніви та печалі, нехай сьогодні буде той самий день, коли ти розквітнеш та засяєш променями радості, щастя. Бажаю добробуту та здоров’я, солодких миттєвостей життя та щирих посмішок рідних.

Додамо, що 19 грудня відзначають свої іменини всі чоловіки з ім’ям Микола. Листівки з Днем ангела є у нашому матеріалі. Окрім цього, ви можете підняти настрої цього дня за допомогою анекдотів про Миколаїв.