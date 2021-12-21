Рус

З Католицьким Різдвом 2021! Барвисті листівки та картинки зі святом

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
16
Різдво за григоріанським календарем 25 грудня — листівки
Різдво за григоріанським календарем 25 грудня — листівки

Католики та християни західного обряду відзначають Різдво цієї суботи

Щорічно 25 грудня святкується Різдво за григоріанським календарем. З 2017 року це свято має офіційний статус і виділено вихідним, тому на українців першого зимового місяця чекає тривалий вікенд — 25, 26 та 27 грудня.

Різдво, яке прийнято називати "католицьким" святкують не лише католики та греко-католики, а й православні низки країн світу, лютерани та інші протестантські конфесії.

Підготовка до свята розпочинається за три тижні. Цей період включає пост, молитви, а також допомогу нужденним. Закінчується пост 24 грудня, коли вся сім’я сідатиме за святковий стіл. Саму вечерю прийнято починати, коли в небі зійде перша вечірня зоря.

25 грудня зі святом вітають своїх близьких, друзів, сусідів, колег. "Телеграф" зробив добірку гарних листівок та картинок з Різдвом 25 грудня.

Листівки з Різдвом 25 грудня
Листівки з Різдвом 25 грудня
Листівки з Різдвом 25 грудня
Листівки з Різдвом 25 грудня
Листівки з Різдвом 25 грудня
Листівки з Різдвом 25 грудня
Листівки з Різдвом 25 грудня
Листівки з Різдвом 25 грудня
Листівки з Різдвом 25 грудня
Листівки з Різдвом 25 грудня
Листівки з Різдвом 25 грудня
Листівки з Різдвом 25 грудня
Листівки з Різдвом 25 грудня
Листівки з Різдвом 25 грудня
Листівки з Різдвом 25 грудня
Листівки з Різдвом 25 грудня

Нагадаємо, що "Телеграф" розповідав, які важливі церковні свята припадають на грудень. Також ми писали, як правильно харчуватися в Різдвяний піст і коли він закінчується.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки #Католицьке Різдво
Петро Порошенко та Віктор Медведчук
Політика
Вугільна справа та державна зрада: все, що треба знати про підозри Порошенку та Медведчуку
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Петро Порошенко та Віктор Медведчук
Вугільна справа та державна зрада: все, що треба знати про підозри Порошенку та Медведчуку
Дата публікації
Категорія
США попередили про небезпеку відвідування України
"Ситуація непередбачувана": США рекомендують громадянам не приїжджати до України
Дата публікації
Категорія
День зимового сонцестояння обіцяє удачу й оновлення
Зимове сонцестояння: що важливо зробити в цей день
Дата публікації
Категорія
У затриманні фігурантів брав участь спецназ поліції та СБУ
Вивозили до лісу: на Прикарпатті затримали банду, яка вибивала мільйонні "борги" (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Чимало бізнесменів проти нововведень у вигляді РРО
Нові правила: кому з підприємців доведеться мати касовий апарат у 2022 році