З Католицьким Різдвом 2021! Барвисті листівки та картинки зі святом

Католики та християни західного обряду відзначають Різдво цієї суботи

Щорічно 25 грудня святкується Різдво за григоріанським календарем. З 2017 року це свято має офіційний статус і виділено вихідним, тому на українців першого зимового місяця чекає тривалий вікенд — 25, 26 та 27 грудня.

Різдво, яке прийнято називати "католицьким" святкують не лише католики та греко-католики, а й православні низки країн світу, лютерани та інші протестантські конфесії.

Підготовка до свята розпочинається за три тижні. Цей період включає пост, молитви, а також допомогу нужденним. Закінчується пост 24 грудня, коли вся сім’я сідатиме за святковий стіл. Саму вечерю прийнято починати, коли в небі зійде перша вечірня зоря.

25 грудня зі святом вітають своїх близьких, друзів, сусідів, колег. "Телеграф" зробив добірку гарних листівок та картинок з Різдвом 25 грудня.

Листівки з Різдвом 25 грудня

Листівки з Різдвом 25 грудня

Листівки з Різдвом 25 грудня

Листівки з Різдвом 25 грудня

Листівки з Різдвом 25 грудня

Листівки з Різдвом 25 грудня

Листівки з Різдвом 25 грудня

Листівки з Різдвом 25 грудня

Нагадаємо, що "Телеграф" розповідав, які важливі церковні свята припадають на грудень. Також ми писали, як правильно харчуватися в Різдвяний піст і коли він закінчується.