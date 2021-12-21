З днем зимового сонцестояння 2021: картинки та листівки зі святом

Найкращі привітання, вірші, листівки та картинки зі святом.

На вівторок, 21 грудня, у 2021 році припадає одразу дві значні "події" — остання цього року дзеркальна дата та День зимового сонцестояння, коли спостерігатиметься найдовша ніч у році.

Наші пращури ще називали цей день іменинами Сонця або "північчю року". З 21 грудня день потроху збільшуватиметься, а ніч ставатиме все коротшою і коротшою.

День зимового сонцестояння — це особливий період, який має потужну енергетику. То чому б не поділитися цією енергією зі своїми близькими та друзями, привітавши їх із Днем зимового сонцестояння.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші вірші та побажання, а також вітальні листівки та картинки з Днем зимового сонцестояння, які можна надіслати своїм друзям у соцмережах.

Привітання з Днем зимового сонцестояння у картинках

Вітання з Днем зимового сонцестояння у віршах та прозі

Сьогодні день короткий самий, А ніч бездонна – довга, День зимового сонцестояння Відзначить вся наша країна. Я вам бажаю в день чарівний, Що збулися ваші всі мрії, Щоб цієї ночі нескінченної Ви достукалися до зірки.

Сонцестояння – свято природи, У холодну зиму гуляють народи. Сьогодні дівчата і хлопці прийдуть, Коляди і жарти завзято заспівають. На вулиці палять багаття і танцюють, Гадають, сміються і знаки тлумачать, Про те, що нас чекає в майбутньому році І де знайти нам з неба зірку.

Вітаю з Днем зимового сонцестояння! Бажаю тобі забав, відмінного настрою і веселощів. Бажаю вірити в диво і нехай воно подарує тобі багато щастя.

Сьогодні день сонцестояння, воно відроджує на новий багатий урожай світло та сонце! І ми вам бажаємо, щоб ваш світ був тільки святковим і веселим, приносив сміх і квіти. Щоб ви вміли насолоджуватися кожною миттю. Будьте щасливі та кохані, приносьте радість своїм дорогим і близьким, щоб ні ви, ні вони ніколи не знали справжнього горя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зимове сонцестояння — це день, коли можна і треба загадувати бажання. Як загадати своє бажання так, щоб воно здійснилося — читайте в нашому матеріалі.