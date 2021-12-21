З днем зимового сонцестояння 2021: картинки та листівки зі святом
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Найкращі привітання, вірші, листівки та картинки зі святом.
На вівторок, 21 грудня, у 2021 році припадає одразу дві значні "події" — остання цього року дзеркальна дата та День зимового сонцестояння, коли спостерігатиметься найдовша ніч у році.
Наші пращури ще називали цей день іменинами Сонця або "північчю року". З 21 грудня день потроху збільшуватиметься, а ніч ставатиме все коротшою і коротшою.
День зимового сонцестояння — це особливий період, який має потужну енергетику. То чому б не поділитися цією енергією зі своїми близькими та друзями, привітавши їх із Днем зимового сонцестояння.
"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші вірші та побажання, а також вітальні листівки та картинки з Днем зимового сонцестояння, які можна надіслати своїм друзям у соцмережах.
Привітання з Днем зимового сонцестояння у картинках
Вітання з Днем зимового сонцестояння у віршах та прозі
Сьогодні день короткий самий,
А ніч бездонна – довга,
День зимового сонцестояння
Відзначить вся наша країна.
Я вам бажаю в день чарівний,
Що збулися ваші всі мрії,
Щоб цієї ночі нескінченної
Ви достукалися до зірки.
Сонцестояння – свято природи,
У холодну зиму гуляють народи.
Сьогодні дівчата і хлопці прийдуть,
Коляди і жарти завзято заспівають.
На вулиці палять багаття і танцюють,
Гадають, сміються і знаки тлумачать,
Про те, що нас чекає в майбутньому році
І де знайти нам з неба зірку.
Вітаю з Днем зимового сонцестояння! Бажаю тобі забав, відмінного настрою і веселощів. Бажаю вірити в диво і нехай воно подарує тобі багато щастя.
Сьогодні день сонцестояння, воно відроджує на новий багатий урожай світло та сонце! І ми вам бажаємо, щоб ваш світ був тільки святковим і веселим, приносив сміх і квіти. Щоб ви вміли насолоджуватися кожною миттю. Будьте щасливі та кохані, приносьте радість своїм дорогим і близьким, щоб ні ви, ні вони ніколи не знали справжнього горя.
Раніше "Телеграф" розповідав, що зимове сонцестояння — це день, коли можна і треба загадувати бажання. Як загадати своє бажання так, щоб воно здійснилося — читайте в нашому матеріалі.
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