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З днем зимового сонцестояння 2021: картинки та листівки зі святом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Листівки та картинки у День зимового сонцестояння 21 грудня Новина оновлена 21 грудня 2021, 12:03
Листівки та картинки у День зимового сонцестояння 21 грудня

Найкращі привітання, вірші, листівки та картинки зі святом.

На вівторок, 21 грудня, у 2021 році припадає одразу дві значні "події" — остання цього року дзеркальна дата та День зимового сонцестояння, коли спостерігатиметься найдовша ніч у році.

Наші пращури ще називали цей день іменинами Сонця або "північчю року". З 21 грудня день потроху збільшуватиметься, а ніч ставатиме все коротшою і коротшою.

День зимового сонцестояння — це особливий період, який має потужну енергетику. То чому б не поділитися цією енергією зі своїми близькими та друзями, привітавши їх із Днем зимового сонцестояння.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші вірші та побажання, а також вітальні листівки та картинки з Днем зимового сонцестояння, які можна надіслати своїм друзям у соцмережах.

Привітання з Днем зимового сонцестояння у картинках

Вітання з Днем зимового сонцестояння у віршах та прозі

Сьогодні день короткий самий,

А ніч бездонна – довга,

День зимового сонцестояння

Відзначить вся наша країна.

Я вам бажаю в день чарівний,

Що збулися ваші всі мрії,

Щоб цієї ночі нескінченної

Ви достукалися до зірки.

Сонцестояння – свято природи,

У холодну зиму гуляють народи.

Сьогодні дівчата і хлопці прийдуть,

Коляди і жарти завзято заспівають.

На вулиці палять багаття і танцюють,

Гадають, сміються і знаки тлумачать,

Про те, що нас чекає в майбутньому році

І де знайти нам з неба зірку.

Вітаю з Днем зимового сонцестояння! Бажаю тобі забав, відмінного настрою і веселощів. Бажаю вірити в диво і нехай воно подарує тобі багато щастя.

Сьогодні день сонцестояння, воно відроджує на новий багатий урожай світло та сонце! І ми вам бажаємо, щоб ваш світ був тільки святковим і веселим, приносив сміх і квіти. Щоб ви вміли насолоджуватися кожною миттю. Будьте щасливі та кохані, приносьте радість своїм дорогим і близьким, щоб ні ви, ні вони ніколи не знали справжнього горя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зимове сонцестояння — це день, коли можна і треба загадувати бажання. Як загадати своє бажання так, щоб воно здійснилося — читайте в нашому матеріалі.

Теги:
#Привітання #День зимового сонцестояння
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