Поздоровлення з Католицьким Різдвом 2021: найкращі привітання у віршах, прозі та картинках

Найкрасивіші та душевні вітання з католицьким Різдвом: проза, вірші, смс та картинки.

Різдво Христове – головне свято християн всього світу, тільки католики відзначають його за григоріанським календарем – 25 грудня, а православні за юліанським – 7 січня. В Україні обидва варіанти мають офіційний статус та виділяються додатковими вихідними.

У цей час віряни причащаються і сповідуються, а також дотримуються суворого посту, який завершується 24 грудня, коли в небі сходить перша вечірня зоря (у православних піст закінчується 6 січня).

"Телеграф" вітає всіх з Різдвом і бажає своїм читачам радісних подій, достатку у домі, міцного здоров’я та міцної віри в удачу.

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Ми підготували для вас красиві картинки та листівки, а також душевні привітання з Різдвом у віршах та прозі російською та українською мовами, щоб ви могли привітати своїх родичів, друзів, колег та просто знайомих.

Привітання з Різдвом у картинках

Привітання з Різдвом у віршах та прозі українською

Нехай цей день дозволить вам зібрати всіх близьких людей у вашому серці. Будьте веселі, шасливі, вдячні. Нехай ангели співають для вас і обдаровують своєю благодаттю. Хай усе добре трапляється частіше, а погані — оминати.

Вітаю з Різдвом Христовим! У цей світлий свято бажаю миру і добра, любові та щастя, благополуччя, успіху і міцного здоров’я. Нехай ангел-охоронець оберігає Вас і Ваших близьких від усіх негараздів, а в душі запанують віра, спокій та благодать. Зі світлим святом Різдва!

Хай ангел зачепить вас ніжно крилом, Зігріє вам серце Різдвяним теплом, Здоров’я і кохання наповняти ваш дім, І щастя надовго поселитись у ньому!

У свято на Різдво Христове Бажаю щастя неземного, Щоб змогли ви відродити Уміння в правді й світі жити, А Бог за віру і терпіння Своє надасть благословення.

Дорогий друже, прийми мої вітання з Різдвом Христовим. Це свято відрізняється особливою добротою, світлом та теплом. Я від усього серця бажаю тобі щастя, успіхів, удачі у всіх твоїх починаннях. Нехай всі бажання здійсняться, зі святом!

Привітання з Різдвом у віршах та прозі російською

Пусть в двери праздник постучится, И Рождество придет к Вам в дом. И непременно волшебство случится, Заполнит всё вокруг добром. Чтоб в доме был Вашем достаток, Покой, гармония и мир. В делах царил всегда порядок, Здоров и счастлив каждый был.

С Католическим Рождеством поздравляю! Пусть этот праздник подарит вам счастье, а вашему дому гармонию и уют. Пусть весь негатив останется позади, а впереди будут ждать только светлые и веселые дни, полные побед, радостей и приятных сюрпризов.

Поздравляю с самым добрым, светлым, чистым, чудесным праздником католического Рождества! Пусть добро, предвкушение счастья, тепло, радость встречи с близкими, мир, праздничная атмосфера заполнят мысли. Пусть приятными хлопотами станут: выбор подарков, угощение, соблюдение традиций. Веры, любви, красоты, волшебства!

Наступает Рождество, Все свои заботы бросьте, Пусть добро и волшебство В славный час приходят в гости. Пусть сияет блеск свечей, Все плохое прогоняя, В лучшую из всех ночей Светом счастья одаряя!

Счастливого Рождества! Пусть будет судьба к вам щедра, Пусть будет благо в семье, Пусть будет покой на душе. Любовь пусть в сердце живёт, Рождественское утро Вам радость принесёт.

Раніше "Телеграф" писав, що глава Православної церкви України Єпіфаній розповів, коли українці почнуть масово святкувати Різдво 25 грудня.