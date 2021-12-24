Поздоровлення з Католицьким Різдвом 2021: найкращі привітання у віршах, прозі та картинках
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Найкрасивіші та душевні вітання з католицьким Різдвом: проза, вірші, смс та картинки.
Різдво Христове – головне свято християн всього світу, тільки католики відзначають його за григоріанським календарем – 25 грудня, а православні за юліанським – 7 січня. В Україні обидва варіанти мають офіційний статус та виділяються додатковими вихідними.
У цей час віряни причащаються і сповідуються, а також дотримуються суворого посту, який завершується 24 грудня, коли в небі сходить перша вечірня зоря (у православних піст закінчується 6 січня).
"Телеграф" вітає всіх з Різдвом і бажає своїм читачам радісних подій, достатку у домі, міцного здоров’я та міцної віри в удачу.
Ми підготували для вас красиві картинки та листівки, а також душевні привітання з Різдвом у віршах та прозі російською та українською мовами, щоб ви могли привітати своїх родичів, друзів, колег та просто знайомих.
Привітання з Різдвом у картинках
Привітання з Різдвом у віршах та прозі українською
Нехай цей день дозволить вам зібрати всіх близьких людей у вашому серці. Будьте веселі, шасливі, вдячні. Нехай ангели співають для вас і обдаровують своєю благодаттю. Хай усе добре трапляється частіше, а погані — оминати.
Вітаю з Різдвом Христовим! У цей світлий свято бажаю миру і добра, любові та щастя, благополуччя, успіху і міцного здоров’я. Нехай ангел-охоронець оберігає Вас і Ваших близьких від усіх негараздів, а в душі запанують віра, спокій та благодать. Зі світлим святом Різдва!
Хай ангел зачепить вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце Різдвяним теплом,
Здоров’я і кохання наповняти ваш дім,
І щастя надовго поселитись у ньому!
У свято на Різдво Христове
Бажаю щастя неземного,
Щоб змогли ви відродити
Уміння в правді й світі жити,
А Бог за віру і терпіння
Своє надасть благословення.
Дорогий друже, прийми мої вітання з Різдвом Христовим. Це свято відрізняється особливою добротою, світлом та теплом. Я від усього серця бажаю тобі щастя, успіхів, удачі у всіх твоїх починаннях. Нехай всі бажання здійсняться, зі святом!
Привітання з Різдвом у віршах та прозі російською
Пусть в двери праздник постучится,
И Рождество придет к Вам в дом.
И непременно волшебство случится,
Заполнит всё вокруг добром.
Чтоб в доме был Вашем достаток,
Покой, гармония и мир.
В делах царил всегда порядок,
Здоров и счастлив каждый был.
С Католическим Рождеством поздравляю! Пусть этот праздник подарит вам счастье, а вашему дому гармонию и уют. Пусть весь негатив останется позади, а впереди будут ждать только светлые и веселые дни, полные побед, радостей и приятных сюрпризов.
Поздравляю с самым добрым, светлым, чистым, чудесным праздником католического Рождества! Пусть добро, предвкушение счастья, тепло, радость встречи с близкими, мир, праздничная атмосфера заполнят мысли. Пусть приятными хлопотами станут: выбор подарков, угощение, соблюдение традиций. Веры, любви, красоты, волшебства!
Наступает Рождество,
Все свои заботы бросьте,
Пусть добро и волшебство
В славный час приходят в гости.
Пусть сияет блеск свечей,
Все плохое прогоняя,
В лучшую из всех ночей
Светом счастья одаряя!
Счастливого Рождества!
Пусть будет судьба к вам щедра,
Пусть будет благо в семье,
Пусть будет покой на душе.
Любовь пусть в сердце живёт,
Рождественское утро
Вам радость принесёт.
Раніше "Телеграф" писав, що глава Православної церкви України Єпіфаній розповів, коли українці почнуть масово святкувати Різдво 25 грудня.
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