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Поздоровлення з Католицьким Різдвом 2021: найкращі привітання у віршах, прозі та картинках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Найкращі привітання з Католицьким Різдвом 2021 Новина оновлена 24 грудня 2021, 08:16
Найкращі привітання з Католицьким Різдвом 2021

Найкрасивіші та душевні вітання з католицьким Різдвом: проза, вірші, смс та картинки.

Різдво Христове – головне свято християн всього світу, тільки католики відзначають його за григоріанським календарем – 25 грудня, а православні за юліанським – 7 січня. В Україні обидва варіанти мають офіційний статус та виділяються додатковими вихідними.

У цей час віряни причащаються і сповідуються, а також дотримуються суворого посту, який завершується 24 грудня, коли в небі сходить перша вечірня зоря (у православних піст закінчується 6 січня).

"Телеграф" вітає всіх з Різдвом і бажає своїм читачам радісних подій, достатку у домі, міцного здоров’я та міцної віри в удачу.

Ми підготували для вас красиві картинки та листівки, а також душевні привітання з Різдвом у віршах та прозі російською та українською мовами, щоб ви могли привітати своїх родичів, друзів, колег та просто знайомих.

Привітання з Різдвом у картинках

Привітання з Різдвом у віршах та прозі українською

Нехай цей день дозволить вам зібрати всіх близьких людей у вашому серці. Будьте веселі, шасливі, вдячні. Нехай ангели співають для вас і обдаровують своєю благодаттю. Хай усе добре трапляється частіше, а погані — оминати.

Вітаю з Різдвом Христовим! У цей світлий свято бажаю миру і добра, любові та щастя, благополуччя, успіху і міцного здоров’я. Нехай ангел-охоронець оберігає Вас і Ваших близьких від усіх негараздів, а в душі запанують віра, спокій та благодать. Зі світлим святом Різдва!

Хай ангел зачепить вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце Різдвяним теплом,

Здоров’я і кохання наповняти ваш дім,

І щастя надовго поселитись у ньому!

У свято на Різдво Христове

Бажаю щастя неземного,

Щоб змогли ви відродити

Уміння в правді й світі жити,

А Бог за віру і терпіння

Своє надасть благословення.

Дорогий друже, прийми мої вітання з Різдвом Христовим. Це свято відрізняється особливою добротою, світлом та теплом. Я від усього серця бажаю тобі щастя, успіхів, удачі у всіх твоїх починаннях. Нехай всі бажання здійсняться, зі святом!

Привітання з Різдвом у віршах та прозі російською

Пусть в двери праздник постучится,

И Рождество придет к Вам в дом.

И непременно волшебство случится,

Заполнит всё вокруг добром.

Чтоб в доме был Вашем достаток,

Покой, гармония и мир.

В делах царил всегда порядок,

Здоров и счастлив каждый был.

С Католическим Рождеством поздравляю! Пусть этот праздник подарит вам счастье, а вашему дому гармонию и уют. Пусть весь негатив останется позади, а впереди будут ждать только светлые и веселые дни, полные побед, радостей и приятных сюрпризов.

Поздравляю с самым добрым, светлым, чистым, чудесным праздником католического Рождества! Пусть добро, предвкушение счастья, тепло, радость встречи с близкими, мир, праздничная атмосфера заполнят мысли. Пусть приятными хлопотами станут: выбор подарков, угощение, соблюдение традиций. Веры, любви, красоты, волшебства!

Наступает Рождество,

Все свои заботы бросьте,

Пусть добро и волшебство

В славный час приходят в гости.

Пусть сияет блеск свечей,

Все плохое прогоняя,

В лучшую из всех ночей

Светом счастья одаряя!

Счастливого Рождества!

Пусть будет судьба к вам щедра,

Пусть будет благо в семье,

Пусть будет покой на душе.

Любовь пусть в сердце живёт,

Рождественское утро

Вам радость принесёт.

Раніше "Телеграф" писав, що глава Православної церкви України Єпіфаній розповів, коли українці почнуть масово святкувати Різдво 25 грудня.

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