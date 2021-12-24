З Різдвом Христовим! Найкращі вітання для рідних та близьких у картинках

Для близьких людей завжди хочеться вибрати душевні вітання

Різдво Христове є важливим святом для християн у всьому світі. Католики, протестанти, лютерани та православні у багатьох країнах світу відзначають це свято 25 грудня. Українці завдяки святу отримають у 2021 році додатковий вихідний.

Православні церкви, які не перейшли на грегоріанський календар, продовжують відзначати Різдво за юліанським календарем, згідно з яким 25 грудня відповідає 7 січня за грегоріанським календарем. Тож святкувати українці також зможуть і у січні.

Листівки з Різдвом Христовим:

Вітання з Різдвом Христовим у віршах:

Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,

Дай сили творити добро!

Здолати недолю, відстояти волю,

Відкинувши кривду і зло!

Нехай від яскині по всій Україні

Нам сяє Різдвяна зоря!

І, правдою сильні, в єднанні родиннім

Небесного славімо Царя!

***

Христос народився!

Хай здоровʼя з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато

Провели різдвяні свята!

***

Смачної вам вечері,

Духмяних добрих пампушок,

Хай щастя стукає у двері,

Нехай несе багатств мішок.

Хай зірка з неба засіяє

Й освітить всеньку темноту,

Колядка гучно залунає

Й прославить тую ніч святу!

Христос ся рождає!

***

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці!

І принесе у Вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любовʼю

Та подарує Вам здоровʼя.

***

Бажаю вам добра,

Від Різдва і до Різдва,

Щоб здоровʼям, щастям в хаті,

Ви були завжди багаті.

Спокій в домі, сонце ясне,

Хай ніколи не погасне,

Хай у добрі проживає

Вся ваша родина.

Колядуйте, веселіться,

Бо весела днина.

Я щиро бажаю веселих вам свят,

Куті, пампушків, українських коляд.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці почнуть масово святкувати Різдво 25 грудня.