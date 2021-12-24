З Різдвом Христовим! Найкращі вітання для рідних та близьких у картинках
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Для близьких людей завжди хочеться вибрати душевні вітання
Різдво Христове є важливим святом для християн у всьому світі. Католики, протестанти, лютерани та православні у багатьох країнах світу відзначають це свято 25 грудня. Українці завдяки святу отримають у 2021 році додатковий вихідний.
Православні церкви, які не перейшли на грегоріанський календар, продовжують відзначати Різдво за юліанським календарем, згідно з яким 25 грудня відповідає 7 січня за грегоріанським календарем. Тож святкувати українці також зможуть і у січні.
Листівки з Різдвом Христовим:
Вітання з Різдвом Христовим у віршах:
Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,
Дай сили творити добро!
Здолати недолю, відстояти волю,
Відкинувши кривду і зло!
Нехай від яскині по всій Україні
Нам сяє Різдвяна зоря!
І, правдою сильні, в єднанні родиннім
Небесного славімо Царя!
***
Христос народився!
Хай здоровʼя з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато
Провели різдвяні свята!
***
Смачної вам вечері,
Духмяних добрих пампушок,
Хай щастя стукає у двері,
Нехай несе багатств мішок.
Хай зірка з неба засіяє
Й освітить всеньку темноту,
Колядка гучно залунає
Й прославить тую ніч святу!
Христос ся рождає!
***
Хай Різдво у вишиванці,
Розбудить Вас щасливо вранці!
І принесе у Вашу хату,
Радість й усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям Вас зігріє,
Зігріє сонцем і любовʼю
Та подарує Вам здоровʼя.
***
Бажаю вам добра,
Від Різдва і до Різдва,
Щоб здоровʼям, щастям в хаті,
Ви були завжди багаті.
Спокій в домі, сонце ясне,
Хай ніколи не погасне,
Хай у добрі проживає
Вся ваша родина.
Колядуйте, веселіться,
Бо весела днина.
Я щиро бажаю веселих вам свят,
Куті, пампушків, українських коляд.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці почнуть масово святкувати Різдво 25 грудня.
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