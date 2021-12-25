Щасливого Різдва! Яскраві листівки та короткі привітання для близьких

Не забудьте привітати своїх рідних та близьких з Різдвом!

Різдво Христове — одне з найбільших християнських свят усього світу, з яким повʼязано без звичаїв та традицій. В Україні Різдво святкують двічі — 25 грудня його відзначать християни західного обряду, а віряни східного обряду святкуватимуть народження Христа 7 січня. Насправді ж, дата святкування у всіх однакова, а різниця лише у системі літочислення.

Так, чи інакше, Різдво у всіх знаменує народження Ісуса Христа, який був посланий Богом у світ, щоб врятувати людство. Тому до цього свята усі ставляться з величезною повагою й обовʼязково вітають усіх людей довкола.

"Телеграф" зібрав для вас найяскравіші картинки та листівки до Різдва Христового російською та українською мовами, щоб ви могли привітати своїх рідних та близьких з цим чудовим святом. Також у нашому матеріалі є короткі привітання для смс.

Листівки на Різдво українською мовою

Листівки на Різдво російською мовою

Короткі привітання з Різдвом у смс

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Зі світлим Різдвом вітаю!

Бажаю від краю до краю

Здоров’я та мирного неба.

Хай справи вдаються, як треба.

Христос ся рождає!

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Доброї долі, достатку доволі,

смачної куті та добра у житті.

Хай Бог з Вами буде завжди і усюди,

хай всім помагає – Христос ся рождає!

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Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

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Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка,

святковий стіл, отава і дідух!

Нехай любов вас зігріває вічно,

добро і мир до хати увійдуть!

***

Хай буде ваш стіл завше щиро накритий,

Щоб ви не хворіли, щоб мали всього,

Що можете тільки собі уявити.

Христос ся рождає! Славімо його!

***

У ніч Новорічну, у вечір Різдвяний

Збере нас до себе ялинка духмяна.

Підіймемо келих у дружньому колі

За щастя, за успіх, за кращую долю!

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Хай чисте світло Вифлеємське,

У день народження Христа!

Дарує Вам життя Едемське

На дуже довгії літа!

З Різдвом Христовим!

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