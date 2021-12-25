Рус

Щасливого Різдва! Яскраві листівки та короткі привітання для близьких

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3
Різдво Христове святкують 25 грудня та 7 січня
Різдво Христове святкують 25 грудня та 7 січня

Не забудьте привітати своїх рідних та близьких з Різдвом!

Різдво Христове — одне з найбільших християнських свят усього світу, з яким повʼязано без звичаїв та традицій. В Україні Різдво святкують двічі — 25 грудня його відзначать християни західного обряду, а віряни східного обряду святкуватимуть народження Христа 7 січня. Насправді ж, дата святкування у всіх однакова, а різниця лише у системі літочислення.

Так, чи інакше, Різдво у всіх знаменує народження Ісуса Христа, який був посланий Богом у світ, щоб врятувати людство. Тому до цього свята усі ставляться з величезною повагою й обовʼязково вітають усіх людей довкола.

"Телеграф" зібрав для вас найяскравіші картинки та листівки до Різдва Христового російською та українською мовами, щоб ви могли привітати своїх рідних та близьких з цим чудовим святом. Також у нашому матеріалі є короткі привітання для смс.

Листівки на Різдво українською мовою

Листівки на Різдво російською мовою

Короткі привітання з Різдвом у смс

***

Зі світлим Різдвом вітаю!

Бажаю від краю до краю

Здоров’я та мирного неба.

Хай справи вдаються, як треба.

Христос ся рождає!

***

Доброї долі, достатку доволі,

смачної куті та добра у житті.

Хай Бог з Вами буде завжди і усюди,

хай всім помагає – Христос ся рождає!

***

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

***

Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка,

святковий стіл, отава і дідух!

Нехай любов вас зігріває вічно,

добро і мир до хати увійдуть!

***

Хай буде ваш стіл завше щиро накритий,

Щоб ви не хворіли, щоб мали всього,

Що можете тільки собі уявити.

Христос ся рождає! Славімо його!

***

У ніч Новорічну, у вечір Різдвяний

Збере нас до себе ялинка духмяна.

Підіймемо келих у дружньому колі

За щастя, за успіх, за кращую долю!

***

Хай чисте світло Вифлеємське,

У день народження Христа!

Дарує Вам життя Едемське

На дуже довгії літа!

З Різдвом Христовим!

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати на Різдво найсмачнішу традиційну кутю — три найкращих рецепти.

Теги:
#Поздоровлення #Різдво Христове #Картинки #Листівки #25 грудня #7 січня
Російські війська
Новини Росії
На кордоні з Україною все більше російських військ: у мережі з’явилися нові супутникові знімки
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Російські війська
На кордоні з Україною все більше російських військ: у мережі з’явилися нові супутникові знімки
Дата публікації
Категорія
Які теми будуть обговорюватися, поки що невідомо
Зеленський скликає засідання РНБО: названо дату
Дата публікації
Категорія
Польща заявила про намір побудувати паркан на кордоні з українською державою
У Польщі задумалися про будівництво паркану на кордоні з Україною
Дата публікації
Категорія
Дати Путіну по зубам: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України
Дати Путіну по зубам: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України
Дата публікації
Категорія
Експерти висловили низку претензій до політики Офісу президента України
"Поки не постраждав жоден топ-корупціонер і тому є конкретна причина": яким для України був 2021 рік