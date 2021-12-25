Щасливого Різдва! Яскраві листівки та короткі привітання для близьких
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Не забудьте привітати своїх рідних та близьких з Різдвом!
Різдво Христове — одне з найбільших християнських свят усього світу, з яким повʼязано без звичаїв та традицій. В Україні Різдво святкують двічі — 25 грудня його відзначать християни західного обряду, а віряни східного обряду святкуватимуть народження Христа 7 січня. Насправді ж, дата святкування у всіх однакова, а різниця лише у системі літочислення.
Так, чи інакше, Різдво у всіх знаменує народження Ісуса Христа, який був посланий Богом у світ, щоб врятувати людство. Тому до цього свята усі ставляться з величезною повагою й обовʼязково вітають усіх людей довкола.
"Телеграф" зібрав для вас найяскравіші картинки та листівки до Різдва Христового російською та українською мовами, щоб ви могли привітати своїх рідних та близьких з цим чудовим святом. Також у нашому матеріалі є короткі привітання для смс.
Листівки на Різдво українською мовою
Листівки на Різдво російською мовою
Короткі привітання з Різдвом у смс
***
Зі світлим Різдвом вітаю!
Бажаю від краю до краю
Здоров’я та мирного неба.
Хай справи вдаються, як треба.
Христос ся рождає!
***
Доброї долі, достатку доволі,
смачної куті та добра у житті.
Хай Бог з Вами буде завжди і усюди,
хай всім помагає – Христос ся рождає!
***
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!
***
Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка,
святковий стіл, отава і дідух!
Нехай любов вас зігріває вічно,
добро і мир до хати увійдуть!
***
Хай буде ваш стіл завше щиро накритий,
Щоб ви не хворіли, щоб мали всього,
Що можете тільки собі уявити.
Христос ся рождає! Славімо його!
***
У ніч Новорічну, у вечір Різдвяний
Збере нас до себе ялинка духмяна.
Підіймемо келих у дружньому колі
За щастя, за успіх, за кращую долю!
***
Хай чисте світло Вифлеємське,
У день народження Христа!
Дарує Вам життя Едемське
На дуже довгії літа!
З Різдвом Христовим!
Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати на Різдво найсмачнішу традиційну кутю — три найкращих рецепти.
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