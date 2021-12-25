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Різдво Христове вже близько: теплі привітання у прозі, короткі вірші та яскраві листівки

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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На Різдво не обійтися без гарних листівок та привітань
На Різдво не обійтися без гарних листівок та привітань

Теплі побажання на Різдво мають особливу силу

Незабаром весь світ відзначатиме одне з найбільших свят — Різдво Христове. Як православні, так і католики ставляться до цього дня по-особливому. Намагаються прикрасити свої будинки ялинками та свічками, готують святковий стіл та різдвяну кутю, виходять на вулиці з колядками, в яких прославляють народження Ісуса Христа.

І, звичайно ж, незмінною залишається традиція вітати одне одного з цим великим та гарним святом.

"Телеграф" підготував красиві листівки, вірші та привітання у прозі до Різдва. Не забудьте надіслати їх своїм близьким.

Вітання з Різдвом Христовим у листівках

Вітання з Різдвом
Вітання з Різдвом
Вітання з Різдвом
Вітання з Різдвом
Вітання з Різдвом
Вітання з Різдвом
Вітання з Різдвом
Вітання з Різдвом
Вітання з Різдвом
Вітання з Різдвом

Короткі вітання з Різдвом у віршах

***

У вечір цей Різдва Христова,

бажаю щастя вам простого.

Надії, радості й любові.

А в нагороду за терпіння

Господь надасть своє благословіння.

З Різдвом Христовим та з Новим роком,

Хай вам щастить за кожним кроком,

Хай в ваших душах радість панує,

Христос рожденний мир вам дарує!

***

Свято казкове у гості йде –

Всі навколо — на Різдво чекають!

Хай у душі твоїй віра живе,

І успіх у справах допомагає!

Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка,

святковий стіл, отава і дідух!

Нехай любов вас зігріває вічно,

добро і мир до хати увійдуть!

***

Різдво — сімейне свято,

Немає в ньому місця для образ.

З вірою в серці життя прекрасне,

Нехай Господь оберігає всіх Вас!

Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам освітять добру долю!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

Короткі вітання з Різдвом у прозі

Нехай чудеса Різдвяної ночі розтягнуться на цілий рік, щоб казковий настрій та відчуття ейфорії супроводжували тебе щодня. Нехай проблеми зникають самі, а мрії виконуються вчасно.

***

Нехай тепло Різдва зігріває душу, нехай віра допомагає підкорювати вершини та мрії, а любов цвіте в серці безкорисливою квіткою, що дарує п’янкий аромат радості.

***

Нехай серед суворої зимової картини ласкавим теплом проллється світло Різдвяної зірки, щоб у душах не спала віра в успіх, щоб надія жила іскоркою в очах, а щастя завжди зберігалося у ваших серцях.

***

Вітаю зі святом доброго теплого світла, з Різдвом! Бажаю, щоб заповітна зірочка сяяла вам радісно і підбадьорливо, щоб вона завжди відображалася у ваших усмішках і притягувала до вас справжнє щастя.

***

Вітаємо вас з Різдвом! Від усієї нашої родини бажаємо вам затишку та домашнього тепла, ароматних запахів та радісних вечорів у колі сім’ї та друзів!

***

Бажаю різдвяних незабутніх чудес та прекрасних святкових днів, про які захочеться згадувати навіть лагідними літніми вечорами. Нехай на серці завжди жевріють іскорки щастя!

Раніше "Телеграф" повідомляв, як і коли в Україні відзначають католицьке Різдво і що заборонено робити цього дня.

Теги:
#Смс #Різдво #Вірші #Поздоровлення #Листівки
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