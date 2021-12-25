Різдво Христове вже близько: теплі привітання у прозі, короткі вірші та яскраві листівки
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Теплі побажання на Різдво мають особливу силу
Незабаром весь світ відзначатиме одне з найбільших свят — Різдво Христове. Як православні, так і католики ставляться до цього дня по-особливому. Намагаються прикрасити свої будинки ялинками та свічками, готують святковий стіл та різдвяну кутю, виходять на вулиці з колядками, в яких прославляють народження Ісуса Христа.
І, звичайно ж, незмінною залишається традиція вітати одне одного з цим великим та гарним святом.
"Телеграф" підготував красиві листівки, вірші та привітання у прозі до Різдва. Не забудьте надіслати їх своїм близьким.
Вітання з Різдвом Христовим у листівках
Короткі вітання з Різдвом у віршах
***
У вечір цей Різдва Христова,
бажаю щастя вам простого.
Надії, радості й любові.
А в нагороду за терпіння
Господь надасть своє благословіння.
З Різдвом Христовим та з Новим роком,
Хай вам щастить за кожним кроком,
Хай в ваших душах радість панує,
Христос рожденний мир вам дарує!
***
Свято казкове у гості йде –
Всі навколо — на Різдво чекають!
Хай у душі твоїй віра живе,
І успіх у справах допомагає!
Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка,
святковий стіл, отава і дідух!
Нехай любов вас зігріває вічно,
добро і мир до хати увійдуть!
***
Різдво — сімейне свято,
Немає в ньому місця для образ.
З вірою в серці життя прекрасне,
Нехай Господь оберігає всіх Вас!
Хай різдвяна добра казка
Подарує щиру ласку,
Хай святкові світлі зорі
Вам освітять добру долю!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!
Короткі вітання з Різдвом у прозі
Нехай чудеса Різдвяної ночі розтягнуться на цілий рік, щоб казковий настрій та відчуття ейфорії супроводжували тебе щодня. Нехай проблеми зникають самі, а мрії виконуються вчасно.
***
Нехай тепло Різдва зігріває душу, нехай віра допомагає підкорювати вершини та мрії, а любов цвіте в серці безкорисливою квіткою, що дарує п’янкий аромат радості.
***
Нехай серед суворої зимової картини ласкавим теплом проллється світло Різдвяної зірки, щоб у душах не спала віра в успіх, щоб надія жила іскоркою в очах, а щастя завжди зберігалося у ваших серцях.
***
Вітаю зі святом доброго теплого світла, з Різдвом! Бажаю, щоб заповітна зірочка сяяла вам радісно і підбадьорливо, щоб вона завжди відображалася у ваших усмішках і притягувала до вас справжнє щастя.
***
Вітаємо вас з Різдвом! Від усієї нашої родини бажаємо вам затишку та домашнього тепла, ароматних запахів та радісних вечорів у колі сім’ї та друзів!
***
Бажаю різдвяних незабутніх чудес та прекрасних святкових днів, про які захочеться згадувати навіть лагідними літніми вечорами. Нехай на серці завжди жевріють іскорки щастя!
Раніше "Телеграф" повідомляв, як і коли в Україні відзначають католицьке Різдво і що заборонено робити цього дня.
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