Привітання з Різдвом Христовим: яскраві листівки та картинки
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Різдво — одне з головних християнських свят
У суботу, 25 грудня, всі християни західного обряду, а також більшість протестантських та ряд православних церков відзначають Різдво Христове за григоріанським календарем.
Різдво — найбільше та урочисте християнське свято. Цього дня вірянини святкують народження немовляти Ісуса від Пресвятої Діви Марії. Згідно з переказами, Христос народився у Віфлеємі (місто на західному березі річки Йордан у Палестині).
Варто зазначити, що Різдво, яке називають "православним", відзначається в ніч із 6 на 7 січня за юліанським календарем.
"Телеграф" вітає з Різдвом 25 грудня та пропонує добірку барвистих вітальних листівок та картинок зі святом.
З Різдвом Христовим: листівки та картинки
Нагадаємо, що цього року Різдво випадає на суботу, через що українці отримують додатковий вихідний у понеділок, 27 грудня.