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Привітання з прийдешнім Новим роком: душевні вірші та листівки для рідних

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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З прийдешнім Новим роком!
З прийдешнім Новим роком!

Привітайте своїх рідних з прийдешнім Новим роком.

До Нового року залишилося лише кілька днів. А це означає, що потрібно підготувати душевні вітання для своїх рідних та близьких.

"Телеграф" підготував добірку гарних листівок із найдобрішими та найсвітлішими побажаннями.

Також не слід забувати, що 2022 рік пройде під символом Чорного Водяного Тигра. Цей звір дуже розумний, він цікавитись усім оточуючим.

Тому, коли ви готуєте новорічні привітання для колег, обов’язково побажайте їм не зупинятися на досягнутому, йти вперед і вдосконалювати свій професіоналізм.

Красиві новорічні привітання з Новим роком.

Привітання з Новим роком
Привітання з Новим роком

Вітаю з прийдешнім Новим роком! Бажаю від усієї душі великих справ та доброї вдачі, міцного здоров’я та щирої любові, неймовірного щастя та здійснення бажаної мрії, вірних друзів та веселих свят з дорогими серцю людьми.

Привітання з Новим роком
Привітання з Новим роком

Бажаю, щоб наступний рік

Найкращим роком став для тебе!

Хай щастя у душі горить,

Нехай привітним буде небо!

Хай кожен із наступних днів

Запамʼятається назавжди.

Подій чудових, добрих слів,

І почуттів яскравих, справжніх!

Привітання з Новим роком
Привітання з Новим роком
Привітання з Новим роком
Привітання з Новим роком

З Новим роком, з щастям новим!

Хай веселим, та чудовим

Буде рік, що наступає,

Негаразди всі минають,

Радість буде в домі й свято,

Та й гостинчиків багато,

Смачних смачностей в подолі,

Подаруночків від долі,

Незабутніх вражень більше,

Світлих радостей частіше!

Привітання з Новим роком
Привітання з Новим роком

Зазначимо, що астрологи вже назвали найуспішнішого знака Зодіаку в любовному плані, а також розповіли, хто наступного року стане фінансовим щасливцем.

Теги:
#Новий рік #Вітання з Новим роком #Рік Чорного Водяного Тигра
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