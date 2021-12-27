Стильні листівки та красиві побажання з Новим роком

Найкращі привітання з Новим 2022 роком – у нашій добірці!

Незабаром настане новий 2022 рік. До 1 січня залишилися лічені дні, а це означає, що всі справи потрібно встигнути закінчити та приготуватися до свята.

Новорічна ніч – це справді час, коли навіть дорослі вірять у казку. Сподіваються, що в наступному році збудуться їхні найпотаємніші мрії та бажання. 2022 — це рік Синього Водяного Тигра, як відомо, це дуже розумна і цілеспрямована тварина.

У багатьох Новий рік асоціюється з чудовими привітаннями та тостами. Це чудова нагода сказати рідним та близьким теплі слова та побажання.

У ситуації, коли близькі люди далеко, привітання зі святом можна відправити в месенджері. Гарні листівки із душевними віршами – це ідеальний варіант.

Красиві вітання з Новим роком у віршах, прозі та листівках

Найкращі привітання з Новим роком

Привітання з Новим роком

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб 2022-й подарував багато приводів для радості і щасливих моментів. Нехай збудуться найзаповітніші бажання і у всіх справах вас супроводжує удача! Залиште всі негаразди позаду і в цю новорічну ніч повірте в диво, воно обовʼязково збудеться!

Привітання з Новим роком у прозі

Щоб в 2022-му Вам таланило,

І в житті, щоб не сніжило,

Щоб цей рік почався вдало,

І прибутків більше стало!

Щоб омріяне збулося,

В хаті золото велося!

Криві стежки всі минали,

В справах успіх тільки мали!

Хай рік цей щедро Вас частує,

Щастя й радість Вам дарує!

Привітання з Новим роком

З наступаючим Новим роком! Як тільки він переступить поріг нашого будинку, все буде абсолютно по-новому. Бажаю вам нового щастя, нових грошей, нової удачі і нових вдалих проектів! Нехай залишаються старими тільки рідні, кохані і друзі!

Привітання з Новим роком

Щоб повною мірою насолодитися святом, пропонуємо ознайомитись із добіркою оригінальних новорічних рецептів. А також "Телеграф" зібрав усі прикмети, які допоможуть вам притягнути у життя успіх, любов та багатство.