Стильні листівки та красиві побажання з Новим роком
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Найкращі привітання з Новим 2022 роком – у нашій добірці!
Незабаром настане новий 2022 рік. До 1 січня залишилися лічені дні, а це означає, що всі справи потрібно встигнути закінчити та приготуватися до свята.
Новорічна ніч – це справді час, коли навіть дорослі вірять у казку. Сподіваються, що в наступному році збудуться їхні найпотаємніші мрії та бажання. 2022 — це рік Синього Водяного Тигра, як відомо, це дуже розумна і цілеспрямована тварина.
У багатьох Новий рік асоціюється з чудовими привітаннями та тостами. Це чудова нагода сказати рідним та близьким теплі слова та побажання.
У ситуації, коли близькі люди далеко, привітання зі святом можна відправити в месенджері. Гарні листівки із душевними віршами – це ідеальний варіант.
Красиві вітання з Новим роком у віршах, прозі та листівках
Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб 2022-й подарував багато приводів для радості і щасливих моментів. Нехай збудуться найзаповітніші бажання і у всіх справах вас супроводжує удача! Залиште всі негаразди позаду і в цю новорічну ніч повірте в диво, воно обовʼязково збудеться!
Щоб в 2022-му Вам таланило,
І в житті, щоб не сніжило,
Щоб цей рік почався вдало,
І прибутків більше стало!
Щоб омріяне збулося,
В хаті золото велося!
Криві стежки всі минали,
В справах успіх тільки мали!
Хай рік цей щедро Вас частує,
Щастя й радість Вам дарує!
З наступаючим Новим роком! Як тільки він переступить поріг нашого будинку, все буде абсолютно по-новому. Бажаю вам нового щастя, нових грошей, нової удачі і нових вдалих проектів! Нехай залишаються старими тільки рідні, кохані і друзі!
Щоб повною мірою насолодитися святом, пропонуємо ознайомитись із добіркою оригінальних новорічних рецептів. А також "Телеграф" зібрав усі прикмети, які допоможуть вам притягнути у життя успіх, любов та багатство.
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