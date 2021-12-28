Оригінальні привітання з прийдешнім Новим роком для рідних, коханих та близьких

Оригінальні привітання у віршах, прозі та листівках із прийдешнім Новим 2022 роком – у нашій добірці.

Новий рік — це чудова нагода зібратися з друзями та близькими і згадати всі приємні моменти року, що минає. А також зустріти свято, відзначити початок нового життєвого циклу. Поділитись з рідними своїми планами на майбутнє. Новорічна ніч – це особливий час, коли всі загадують бажання та сподіваються на диво. Щоб усі мрії збулися, слід усе вимовити, сказати своїм коханим та рідним теплі слова та побажання.

"Телеграф" зібрав для вас найоригінальніші та найкрасивіші вірші з теплими словами для коханих людей.

Оригінальні привітання з Новим роком у віршах, прозі та листівках

Бажаю тобі, щоб в Новому році у тебе все з легкістю виходило, всі заплановані плани втілювалися в реальність, щоб на роботі завжди супроводжував успіх, а вдома був сімейних вогник, на який завжди хотілося поспішати! Здоров’я, кохання та везіння!

Найкращі привітання з Новим роком

Нехай 2022 рік буде таким же яскравим, як спалахи новорічних феєрверків, таким же гарним, як прикрашена новорічна ялинка, таким же веселим, як сам Новий Рік! Нехай настрій буде на висоті, душа співає від радості, а серце завжди гріє любов!

Привітання з Новим роком

Вже зовсім скоро рік Новий

Зайде до нас вдомівку,

Хай буде він легкий,

Схожий на пір’їнку.

В досягненнях – зірковий,

В доходах – не дріб’язковий.

У враженнях – незабутній,

В коханні – лиш могутній!

Хай Тигр буде спокійний,

А рік у нім стабільний!

Привітання з Новим роком

Привітання з Новим роком

З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами. Бажаю новорічної радості і непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у твій дім.

Привітання з Новим роком

Читайте також: Категорія Lifestyle Прикольні вітання для друзів з Новим 2022 роком: жартівливі листівки і вірші Кожному хочеться оригінально та красиво привітати друзів та знайомих із новорічними святами

Щоб не пропустити святкування та вчасно все встигнути, пропонуємо заздалегідь підготувати рецепти для новорічного столу. Ви можете приготувати традиційний салат з ролами "Оселедець під шубою", рулетики з огірків зі шпротами або м’ясний закусочний торт "Наполеон".