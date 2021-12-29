Найкращі вітання з прийдешнім Новим роком 2022: красиві вірші та картинки

Найкращі привітання з Новим 2022 роком – у нашій добірці!

Новий рік — це одне із найулюбленіших свят українців. 2022 за східним гороскопом — рік Синього Водяного Тигра. Цей символ цінує незалежність, активність, цілеспрямованість та лідерство.

Напередодні нового року прийнято загадувати бажання, мріяти, будувати плани на майбутнє. Щоб усе збулося, як правило, потрібно підготуватися заздалегідь – приготувати найкращі побажання та тости.

"Телеграф" зібрав оригінальні та красиві побажання для привітань із Новим роком. Читайте та зберігайте для привітань близьких людей.

Найкращі привітання з Новим роком у віршах, прозі та листівках

Привітання з Новим роком

Бажаю, щоб найкращою прикрасою 2022 року стали спогади добрих минулих подій і очікування майбутніх радостей. Нехай Тигр, теперішній господар казкових дванадцяти місяців, відплатить вам за гостинну зустріч виконанням всіх ваших надій!

Привітання з Новим роком

Привітання з Новим роком

Хай новий рік без лабіринтів буде,

І негаразди всі забуде,

Щоб дні складалися продуктивно,

І вам творилося активно!

Щоб ви пишалися собою,

І надихалися красою!

Привітання з Новим роком

Новорічні святкування,

Ввечері будуть гуляння,

Тигра будем зустрічати,

І гостинно пригощати,

Хай смугасте кошеня,

Щастя Вам несе щодня,

Хай він Вас оберігає,

Й доходи прибавляє!

Привітання з Новим роком

Слід зазначити, що раніше "Телеграф" писав про те, які ялинкові іграшки несуть негативну енергетику. Також ми зібрали всі прикмети, які допоможуть вам залучити до свого життя успіх, любов та багатство.